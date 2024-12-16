Українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї за три тижні

За три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї, фото: dobryanska-gromada.gov.ua

За три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, було задекларовано понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць.

Слід зазначити, що 59 одиниць зброї та понад 18 тисяч боєприпасів громадяни здали до поліції добровільно без декларування.

Як задекларувати зброю

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Для декларування знайденої або отриманої зброї потрібно надати зброю до найближчого підрозділу Національної поліції. Також необхідно подати пакет документів:

письмова заява

паспорт

ідентифікаційний код

витяг про місце проживання або реєстрації

фотокартка 3,5х4,5

Після подання документів потрібно дочекатися ухвалення рішення.

Нагадаємо, що у січні 2024 року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.