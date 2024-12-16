  • вівторок

    17 грудня, 2024

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї за три тижні

За три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї, фото: dobryanska-gromada.gov.uaЗа три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї, фото: dobryanska-gromada.gov.ua

За три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, було задекларовано понад 350 автоматів та 470 гладкоствольних рушниць.

Слід зазначити, що 59 одиниць зброї та понад 18 тисяч боєприпасів громадяни здали до поліції добровільно без декларування.

Як задекларувати зброю

Реклама

Для декларування знайденої або отриманої зброї потрібно надати зброю до найближчого підрозділу Національної поліції. Також необхідно подати пакет документів:

  • письмова заява
  • паспорт
  • ідентифікаційний код
  • витяг про місце проживання або реєстрації
  • фотокартка 3,5х4,5

Після подання документів потрібно дочекатися ухвалення рішення.

Нагадаємо, що у січні 2024 року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть водія, який збив дитину на велосипеді
За два тижні українці задекларували 618 одиниць зброї
На Миколаївщині судитимуть водія, якого підозрюють у смертельній аварії
Реклама

Читайте також:

новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть водія, якого підозрюють у смертельній аварії
За два тижні українці задекларували 618 одиниць зброї
На Миколаївщині судитимуть водія, який збив дитину на велосипеді

Завтра відключень світла не буде, – «Укренерго»

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

«Такої судді, як я, не було і не буде»: Одеська суддя не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю ₴700 тис. на рік

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

3 години тому

Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Головне сьогодні