На Миколаївщині двох чоловіків підозрюють у зберіганні боєприпасів

На Миколаївщині двох чоловіків із Баштанського району підозрюються у незаконному зберіганні боєприпасів. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині двох чоловіків із Баштанського району підозрюються у незаконному зберіганні боєприпасів.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

У мешканця Снігурівки під час обшуку знайшли майже 400 набоїв різного калібру та порох, а в жителя Казанки — гранату із запалом та патрони до автомата.

Боєприпаси чоловіки зберігали вдома без будь-яких дозвільних документів. За це їм загрожує до 7 років ув’язнення. Справу розслідує поліція Баштанського району.

Нагадаємо, що у Миколаївській області громадяни подали 216 заяв на декларування вогнепальної зброї. Вони задекларували 238 одиниць озброєння та близько 19 тисяч набоїв.