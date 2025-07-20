На Миколаївщині двох чоловіків підозрюють у зберіганні боєприпасів
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- Альона Коханчук
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7:36, 20 липня, 2025
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На Миколаївщині двох чоловіків із Баштанського району підозрюються у незаконному зберіганні боєприпасів.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
У мешканця Снігурівки під час обшуку знайшли майже 400 набоїв різного калібру та порох, а в жителя Казанки — гранату із запалом та патрони до автомата.
Боєприпаси чоловіки зберігали вдома без будь-яких дозвільних документів. За це їм загрожує до 7 років ув’язнення. Справу розслідує поліція Баштанського району.
Нагадаємо, що у Миколаївській області громадяни подали 216 заяв на декларування вогнепальної зброї. Вони задекларували 238 одиниць озброєння та близько 19 тисяч набоїв.
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