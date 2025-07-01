На Миколаївщині задекларували 238 одиниць зброї та майже 19 тисяч набоїв

У Миколаївській області громадяни подали 216 заяв на декларування вогнепальної зброї. Вони задекларували 238 одиниць озброєння та близько 19 тисяч набоїв.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

Серед зареєстрованого — 142 автомати, 18 карабінів, 18 пістолетів та 60 одиниць гладкоствольної зброї. Уся зброя ймовірно була знайдена або отримана як трофейна, уточнили правоохоронці.

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Інфографіка: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

За словами поліції, всі заявники пройшли спрощену процедуру й тепер зберігають озброєння на законних підставах. Після завершення воєнного стану вони зможуть оформити його у власність.

Поліція закликає громадян відповідально ставитися до зберігання зброї та боєприпасів і декларувати їх згідно з чинними правилами.

Нагадаємо, що у січні 2024 року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

Заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.