 У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр

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Головна Новини Інциденти 19:52, 15 вересня, 2026

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліція викрила call-центр, працівники якого, за даними поліції, телефонували людям та представлялися співробітниками служб безпеки банків.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, підозрювані переконували громадян, що їхні гроші нібито під загрозою, та просили переказати заощадження на «резервний» рахунок. Насправді кошти надходили на картки, які контролювали шахраї.

За даними поліції, call-центр облаштували в орендованій квартирі. Правоохоронці встановили трьох людей, які були залучені до його роботи.

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Миколаївщини

Під час обшуку поліцейські вилучили 23 мобільні телефони, п’ять ноутбуків, іншу комп’ютерну техніку, зарядні станції та інші речові докази.

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі встановлюють інших людей, які можуть бути причетні до шахрайської схеми, а також кількість потерпілих та суму завданих збитків.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нещодавно в Миколаєві поліцейські також викрили та припинили діяльність шахрайського call-центру, оператори якого ошукували іноземних громадян під виглядом інвестицій у криптовалюту. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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