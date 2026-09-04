 У Миколаєві поліцейські викрили шахрайський call-центр

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Головна Новини Інциденти 16:54, 04 вересня, 2026

У Миколаєві поліцейські викрили шахрайський call-центр

Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція

У Миколаєві поліцейські викрили та припинили діяльність шахрайського call-центру, оператори якого ошукували іноземних громадян під виглядом інвестицій у криптовалюту. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне Управління Національної поліції в Миколаївській області.

Незаконну діяльність організували в орендованій квартирі, переобладнаній під офіс. Працівники закладу знаходили потерпілих через соціальні мережі та телефонували їм, спілкуючись їхньою рідною мовою.

Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція
Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція
Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція

Під приводом вигідного інвестування в цифрови активи аферисти привласнювали кошти іноземців. На момент проведення слідчих дій правоохоронці встановили сімох осіб, залучених до роботи цього центру.

Під час обшуку в приміщенні поліцейські вилучили 18 мобільних телефонів, дев'ять ноутбуків та інші речові докази.

Розслідування триває в межах кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Наразі поліція встановлює інших причетних осіб, повне коло потерпілих та остаточну суму завданих збитків.

Операцію провели слідчі Миколаївського районного управління поліції спільно з обласним управлінням протидії кіберзлочинам, оперативниками карного розшуку та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція
Поліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіціяПоліція Миколаєва ліквідувала call-центр. Фото нацполіція

Нагадаємо, у межах масштабної загальнодержавної спецоперації «Рубікон» у Миколаївській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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