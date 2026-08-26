На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У межах масштабної загальнодержавної спецоперації «Рубікон» у Миколаївській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.
Правоохоронці провели обшуки у помешканнях 18-річного миколаївця, 36-річного жителя Миколаївського району та 46-річного мешканця Вознесенщини.
У 18-річного хлопця вилучили понад 40 грамів мефедрону, сотні грамів інших психотропних речовин та пакети для їх фасування. За даними поліції, чоловік купував наркотики партіями та готував їх до збуту.
У 36-річного чоловіка під час обшуку знайшли понад 200 грамів амфетаміну, який він також планував продавати.
У Вознесенському районі у 46-річного чоловіка знайшли понад 5 кілограмів канабісу та 62 кущі конопель, які він вирощував біля будинку.
Усіх трьох чоловіків затримали. Двом із них, 18-річному та 36-річному фігурантам, повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — у зберіганні психотропів в особливо великих розмірах з метою продажу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
46-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України — у зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах та вирощуванні конопель. Йому може загрожувати до трьох років ув’язнення.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють джерела надходження наркотиків і коло осіб, причетних до їхнього розповсюдження. Триває досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці України, Польщі та Молдови за участі Європолу завершили триетапну міжнародну спецоперацію «Рубікон» із ліквідації транснаціональної мережі виробництва та збуту наркотиків. Спільні слідчі дії тривали з лютого цього року.
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