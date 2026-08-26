На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція

У межах масштабної загальнодержавної спецоперації «Рубікон» у Миколаївській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вирощуванні, зберіганні та продажі наркотиків.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях 18-річного миколаївця, 36-річного жителя Миколаївського району та 46-річного мешканця Вознесенщини.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція

У 18-річного хлопця вилучили понад 40 грамів мефедрону, сотні грамів інших психотропних речовин та пакети для їх фасування. За даними поліції, чоловік купував наркотики партіями та готував їх до збуту.

У 36-річного чоловіка під час обшуку знайшли понад 200 грамів амфетаміну, який він також планував продавати.

У Вознесенському районі у 46-річного чоловіка знайшли понад 5 кілограмів канабісу та 62 кущі конопель, які він вирощував біля будинку.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція

Усіх трьох чоловіків затримали. Двом із них, 18-річному та 36-річному фігурантам, повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — у зберіганні психотропів в особливо великих розмірах з метою продажу. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

46-річному чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України — у зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах та вирощуванні конопель. Йому може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють джерела надходження наркотиків і коло осіб, причетних до їхнього розповсюдження. Триває досудове розслідування.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялося, що правоохоронці України, Польщі та Молдови за участі Європолу завершили триетапну міжнародну спецоперацію «Рубікон» із ліквідації транснаціональної мережі виробництва та збуту наркотиків. Спільні слідчі дії тривали з лютого цього року.