 «Уламки були за 10–20 метрів», — пасажири про евакуацію поїзда «Київ-Миколаїв»

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Головна Новини Оборона 19:54, 16 вересня, 2026

«Уламки були за 10–20 метрів», — пасажири про евакуацію поїзда «Київ-Миколаїв»

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Поїзд №122 «Київ-Миколаїв» під ранок 16 вересня атакували російські війська, поціливши у локомотив. Людей встигли евакуювати.

Пасажири пошкодженого поїзда розповіли «МикВісті», як проходила евакуація.

В «Укрзалізниці» повідомили, що моніторингові канали попередили про загрозу атаки. Тому пасажирів, а також бригади локомотиву та поїзда евакуювали. Ніхто не постраждав.

Через атаку був пошкоджений локомотив київського поїзда. Тому ще один поїзд — №109/110 «Львів-Миколаїв» зупинився на станції на шляху до Миколаєва. Пасажирів двох поїздів евакуювали автобусами, які організував виконувач голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Христина, яка їхала у поїзді «Київ-Миколаїв», розповіла «МикВісті», що поїзд двічі зупинявся на евакуацію.

— Одна евакуація була вночі: ми півтори години стояли. Вранці теж була евакуація через влучання «Шахедів». Причому було дивно, що спочатку було влучання одне, потім ще через деякий час друге і потім ще третє. Не знаю, що вони намагалися досягнути, бо в ту саму голову поїзда, — розповіла пасажирка.

Христина поділилася, що навіть через кілька годин після евакуації відчуває шок.

— Шок ще досі. Хоча у мене психіка мобілізується, тобто я дуже спокійна в такі моменти, але зараз, багато годин минуло, але я відчуваю стиснення. Відчуття не добре, — зазначила дівчина.

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Вона розповіла, що коли були вибухи, люди поводилися по-різному.

— У мене особисто ступор, але живий ступор. Мені особисто не було страшно, хоча це було поруч. Але бачила, що у всіх різні реакції: хтось біг, хтось кричав, хтось лягав, комусь треба було лягати, тому що було поруч. Якось хвилями. Було специфічно, що були вразливі категорії, діти з інвалідністю, це було напевне, найпроблематичніше, — зазначила Христина.

За її словами, людей вчасно евакуювали. Через кілька годин їм дали забрати свої речі з поїзда та вони пройшли пішки до автобусів.

— Видали пледи, тому що холодно і вранці, і вночі. Потім намагалися якось організовувати людей, але у людей кожного своє відчуття з цього приводу. Але от коли вже там було перше влучання, друге влучання, всі вже чи біжать, чи йдуть в якісь більш безпечні місця. Плюс тут поля, не ліси і оце відчуття того, що над тобою постійно щось літає в різні сторони і куди воно потрапить, таке собі, — зазначила Христина.

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Олександр, який також їхав в поїзді «Київ-Миколаїв», розповів, що уламки падали близько.

— Діти були, кричали. Батько ніс дитину, дитина верещала, плакала. Від нас буквально метрів за 10-20 були уламки. Ніхто не постраждав. Потрібно була допомога. Поліція найперша втекла, не щоб розганяти людей, допомогти дівчатам, жінкам, — зазначив Олександр.

Він зазначив, що деякі люди падали, коли евакуювалися з поїзда.

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— Коли спускаєшся, щебенка лежить, так, бувало, люди падали, їх піднімали, — поділився пасажир.

Своїми емоціями поділилися і пасажири потяг «Львів-Миколаїв», яких теж евакуювали, тому що поїзд не міг їхати далі. Любов розповіла, що їхала до доньки з Борислава в Пересадівку. За її словами, провідники, добре допомогли людям.

— Почалася сирена. Нам сказали всім приготуватися вийти в ліс. Ми там сиділи трошечки, потім нам сказали зайти, коли їхати. Чекали недовго. Ми вийшли, зразу були автобуси, — розповіла Любов.

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Ще одна пасажирка, Людмила, розповіла, що їхала до доньки з Німеччини. Евакуація була тричі. Далі людей повезли автобусами.

— Поїзд на чотири години запізнювався, а потім вже автобусом, а потом уже автобусом. Речі вдалося забрати… Я розумію, що війна, до всього треба пристосовуватися, — поділилася Людмила.

Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті
Пасажири поїзду «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВістіПасажири поїзда «Київ-Миколаїв», куди поцілили росіяни, розповіли про евакуацію. Фото: МикВісті

Раніше повідомлялося, що 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 разів евакуйовували з рейсу.

6 вересня Нацполіція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв — Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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