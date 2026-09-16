 Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва

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Головна Новини Оборона 11:07, 16 вересня, 2026

Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва

Наслідки удару по потягу. Скриншот з відео: Київ ІНФОНаслідки удару по потягу. Скриншот з відео: Київ ІНФО

Через російську атаку на потяг №122 сполученням «Київ — Миколаїв» локомотив «Укрзалізниці» вийшов з ладу. Через це потяг Львів — Миколаїв зупинився на одній зі станцій Миколаївської області та наразі не може продовжити рух до Миколаєва.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Щоб пасажири не чекали на відновлення руху, для них завчасно організували автобуси. Ними люди зможуть дістатися до Миколаєва.

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— Залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Вдячний усім, хто долучився до організації логістики для пасажирів поїзда Львів — Миколаїв, — повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Зазначимо, що про атаку стало відомо вранці з повідомлення «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 разів евакуйовували з рейсу.

6 вересня Нацполіція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв — Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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