Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн. Ілюстративне фото: Delo.ua

Станом на 15 вересня 2026 року прострочена заборгованість жителів Миколаєва за послуги теплопостачання становить 237,9 мільйона гривень.

За серпень споживачам нарахували ще 29,4 мільйона гривень, їх потрібно сплатити до 30 вересня включно, повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємство працює з боржниками, зокрема повідомляє їх про заборгованість, пропонує укласти договори реструктуризації та звертається до суду для стягнення боргів.

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Зазначається, що в серпні суди ухвалили 264 рішення про стягнення заборгованості на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень. Від початку року таких рішень було 1542 на суму понад 22,7 мільйона гривень.

Крім того, Державна виконавча служба у серпні стягнула з боржників понад 2,35 мільйона гривень. Загалом від початку року примусово стягнули понад 18 мільйонів гривень.

У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають споживачів із боргами погасити заборгованість або звернутися до підприємства для оформлення реструктуризації.

«Своєчасна оплата дозволяє уникнути додаткових витрат і допомагає забезпечувати стабільну роботу системи теплопостачання. Сплатити за послуги можна через офіційний сайт підприємства, особистий кабінет, банківські додатки, термінали самообслуговування або у відділеннях банків», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».