 Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн

  • вівторок

    15 вересня, 2026

  • 20.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 20.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 16:22, 15 вересня, 2026

Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн

Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн. Ілюстративне фото: Delo.uaМиколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн. Ілюстративне фото: Delo.ua

Станом на 15 вересня 2026 року прострочена заборгованість жителів Миколаєва за послуги теплопостачання становить 237,9 мільйона гривень.

За серпень споживачам нарахували ще 29,4 мільйона гривень, їх потрібно сплатити до 30 вересня включно, повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємство працює з боржниками, зокрема повідомляє їх про заборгованість, пропонує укласти договори реструктуризації та звертається до суду для стягнення боргів.

Реклама

Зазначається, що в серпні суди ухвалили 264 рішення про стягнення заборгованості на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень. Від початку року таких рішень було 1542 на суму понад 22,7 мільйона гривень.

Крім того, Державна виконавча служба у серпні стягнула з боржників понад 2,35 мільйона гривень. Загалом від початку року примусово стягнули понад 18 мільйонів гривень.

У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають споживачів із боргами погасити заборгованість або звернутися до підприємства для оформлення реструктуризації.

«Своєчасна оплата дозволяє уникнути додаткових витрат і допомагає забезпечувати стабільну роботу системи теплопостачання. Сплатити за послуги можна через офіційний сайт підприємства, особистий кабінет, банківські додатки, термінали самообслуговування або у відділеннях банків», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Миколаївщина

Майже 17 тис. ФОПів на Миколаївщині працюють у роздрібній торгівлі
Миколаївщина увійшла до п’ятірки областей із найменшою кількістю нових боргів по зарплаті
За тиждень на Миколаївщині народилось 66 дітей
Реклама
Читайте також:
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Юлія Лук’яненко
новини
У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук
новини
Миколаїв через вилучення «військового» ПДФО за три роки недоотримає близько ₴9 млрд, — Сєнкевич

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

За тиждень на Миколаївщині народилось 66 дітей
Миколаївщина увійшла до п’ятірки областей із найменшою кількістю нових боргів по зарплаті
Майже 17 тис. ФОПів на Миколаївщині працюють у роздрібній торгівлі

Монтавон звільнилася з наглядової ради водоканалу: обов'язкове декларування створило ризики для її родини

Начальнику полігону ТПВ у Миколаєві вручили підозру через забруднення повітря: збитки — понад ₴700 тис.

4 години тому

Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Головне сьогодні