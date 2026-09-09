У Миколаєві виділили ₴10 млн на ремонт пошкодженої обстрілами котельні

Обладнання коблельні. Ілюстраційне фото з архіву МикВісті

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».

Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні 9 вересня, пишуть «МикВісті».

Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко, кошти спрямують на ремонт котельні, яка постраждала внаслідок російських атак.

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— Виділяються кошти у сумі 10 мільйонів гривень на запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з припиненням теплопостачання споживачів у холодну пору року. Для ремонту однієї із котелень, що постраждала внаслідок атак, — сказала вона під час засідання виконкому.

Згідно з рішенням, гроші виділили на безповоротній основі департаменту міського господарства. Їх використають для закупівлі необхідного обладнання та проведення ремонту.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Кабінет Міністрів України виділив 12,85 мільярда гривень на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону. Частину цих коштів, 280,7 мільйона гривень, отримає Миколаївська область.

У квітні повідомлялося, що по Україні планують встановити 75 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 372 МВт. Йшлося про монтаж блочно-модульних котелень у Львівській, Київській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Також Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень для підготовки до опалювального сезону.