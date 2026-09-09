У Миколаєві виділили ₴10 млн на ремонт пошкодженої обстрілами котельні
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- Альона КоханчукРепортерка
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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».
Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні 9 вересня, пишуть «МикВісті».
Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко, кошти спрямують на ремонт котельні, яка постраждала внаслідок російських атак.
— Виділяються кошти у сумі 10 мільйонів гривень на запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з припиненням теплопостачання споживачів у холодну пору року. Для ремонту однієї із котелень, що постраждала внаслідок атак, — сказала вона під час засідання виконкому.
Згідно з рішенням, гроші виділили на безповоротній основі департаменту міського господарства. Їх використають для закупівлі необхідного обладнання та проведення ремонту.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що Кабінет Міністрів України виділив 12,85 мільярда гривень на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону. Частину цих коштів, 280,7 мільйона гривень, отримає Миколаївська область.
У квітні повідомлялося, що по Україні планують встановити 75 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 372 МВт. Йшлося про монтаж блочно-модульних котелень у Львівській, Київській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
Також Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень для підготовки до опалювального сезону.
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