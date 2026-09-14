Миколаївщина увійшла до п’ятірки областей із найменшою кількістю нових боргів по зарплаті

У Миколаївській області за 8 місяців 2026 року відкрили 15 нових проваджень через невиплату заробітної плати.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот.

Загалом в Україні за січень-серпень відкрили 4 621 провадження щодо заборгованості із зарплати. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли зареєстрували 5 470 таких справ.

Динаміка нових боргів по зарплаті. Інфографіка: Опендатабот Кількість боргів по зарплаті. Інфографіка: Опендатабот

Водночас загальна кількість активних проваджень залишається значною. Наразі в Єдиному реєстрі боржників їх 35 922. Майже дві тисячі справ відкрили ще у 2017 році, але вони досі не закриті.

Сфера діяльності компаній із новими боргами по зарплаті. Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч нові провадження відкрили проти 311 компаній. Серед них 144 приватних підприємств, 117 державних компаній та 50 підприємств, що належать громадам.

Найбільше нових справ стосуються підприємств, які постачають електроенергію та газ, — 1 545 проваджень. Ще 989 справ припадає на виробників хімічної продукції. Разом ці дві сфери становлять понад половину всіх нових проваджень щодо боргів із зарплати.

Серед інших галузей, де зафіксували найбільше нових справ, — виробництво транспортного обладнання, машин та будівництво споруд.

На Миколаївщині за вісім місяців відкрили 15 нових проваджень через борги із зарплати. На Одещині таких справ було 260, а на Херсонщині — дев’ять.

Найбільше нових проваджень зафіксували на Кіровоградщині — 1 527. На Дніпропетровщині відкрили 806 справ, Львівщині — 360.

Де найбільше нових боргів по зарплаті. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялося, що станом на початок вересня 2026 року 16,9 тисячі ФОПів працюють у сфері роздрібної торгівлі в Миколаївській області.