46 рибин у чотирьох сітках, — екологи відзвітували, що незаконний вилов біля Баштанки завдав ₴138 тисяч збитків
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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На ставку біля Баштанки інспектори спіймали чоловіка, який ловив рибу чотирма забороненими сітками.
Про це повідомили в Держекоінспекції.
Зазначається, що улов склав 46 рибин, а збитки довкіллю оцінили у понад 138 тисяч гривень. а в сітках знайшли 16 сріблястих карасів та 30 сазанів (коропів).
Матеріали за фактом незаконного вилову направили до суду.
Раніше міськрайонний суд Миколаївської області постановив стягнути з жителя Вознесенська понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака в Південному Бузі.
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