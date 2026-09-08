46 рибин у чотирьох сітках, — екологи відзвітували, що незаконний вилов біля Баштанки завдав ₴138 тисяч збитків

На ставку біля Баштанки інспектори спіймали чоловіка, який ловив рибу чотирма забороненими сітками.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Незаконний вилов біля Баштанки. Фото: Держекоінспекція Незаконний вилов біля Баштанки. Фото: Держекоінспекція Незаконний вилов біля Баштанки. Фото: Держекоінспекція

Зазначається, що улов склав 46 рибин, а збитки довкіллю оцінили у понад 138 тисяч гривень. а в сітках знайшли 16 сріблястих карасів та 30 сазанів (коропів).

Матеріали за фактом незаконного вилову направили до суду.

Раніше міськрайонний суд Миколаївської області постановив стягнути з жителя Вознесенська понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака в Південному Бузі.