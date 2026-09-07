 Суд стягнув понад ₴136 тис. за незаконний вилов 71 рака на Миколаївщині

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Головна Новини Інциденти 14:22, 07 вересня, 2026

Суд стягнув понад ₴136 тис. за незаконний вилов 71 рака на Миколаївщині

На Миколаївщині суд зобов’язав чоловіка сплатити понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака. Ілюстративне фото depositphotosНа Миколаївщині суд зобов’язав чоловіка сплатити понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака. Ілюстративне фото depositphotos

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області постановив стягнути з жителя Вознесенська понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака в Південному Бузі.

Про це повідомляє Державно екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспектори виявили чоловіка під час природоохоронних заходів неподалік вулиці Піщаної у Вознесенську. Він ловив раків у період заборони. Кількість виловлених раків перевищувала дозволену добову норму на 41 особину. Частина раків також не відповідала мінімальному розміру, встановленому Правилами любительського рибальства.

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Раніше суд визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф у розмірі 340 гривень та конфіскували знаряддя лову.

Окремо інспекція розрахувала розмір збитків, завданих водним біоресурсам. Суму визначили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 1042.

Суд задовольнив позов інспекції та постановив стягнути з порушника понад 136 тисяч гривень збитків у повному обсязі.

Нагадаємо, що у Миколаївській області під час весняної нерестової заборони інспектори виявили незаконний вилов риби. Попередньо завдані державі збитки оцінили у понад 700 тисяч гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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