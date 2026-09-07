Суд стягнув понад ₴136 тис. за незаконний вилов 71 рака на Миколаївщині
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області постановив стягнути з жителя Вознесенська понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака в Південному Бузі.
Про це повідомляє Державно екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Інспектори виявили чоловіка під час природоохоронних заходів неподалік вулиці Піщаної у Вознесенську. Він ловив раків у період заборони. Кількість виловлених раків перевищувала дозволену добову норму на 41 особину. Частина раків також не відповідала мінімальному розміру, встановленому Правилами любительського рибальства.
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Раніше суд визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф у розмірі 340 гривень та конфіскували знаряддя лову.
Окремо інспекція розрахувала розмір збитків, завданих водним біоресурсам. Суму визначили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 1042.
Суд задовольнив позов інспекції та постановив стягнути з порушника понад 136 тисяч гривень збитків у повному обсязі.
Нагадаємо, що у Миколаївській області під час весняної нерестової заборони інспектори виявили незаконний вилов риби. Попередньо завдані державі збитки оцінили у понад 700 тисяч гривень.
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