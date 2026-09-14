СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення — обшуки були і у Миколаєві

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: прокуратура

Служба безпеки України та прокуратура Дніпропетровської області викрили злочинну організацію, яка виготовляла та продавала фальсифіковані лікарські препарати для схуднення та контролю цукру під назвою «Biopatid». До схеми, за попередніми даними, були залучені понад 70 людей, а нелегальну продукцію збували по всій Україні. Правоохоронці провели понад 250 обшуків, у тому числі у Миколаєві.

Про це повідомили в СБУ, а також прокуратурі Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, організатор схеми знав про попит на препарати для схуднення та організував роботу підпільної лабораторії, де виготовляли аналог препарату без жодних дозвільних документів та контролю якості. Основну діючу речовину — тирзепатид невідомого походження — завозили з Китаю. Щоб приховати призначення товару та обійти митний контроль, його видавали за харчову добавку.

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: прокуратура

Далі у підпільній лабораторії на Київщині в антисанітарних умовах та з порушенням технологічних вимог змішували речовину і виготовляли «Biopatid». В СБУ повідомили, що експертиза підтвердила підробку. Щоб продавати препарат, учасники схеми створили сайт та сторінки в соціальних мережах, залучили менеджерів для продажу.

«Препарат активно рекламували та пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і медичним працівникам у різних регіонах України, а також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб», — повідомили в прокуратурі.

Відправляли препарат без дотримання температурного режиму. Як зазначили у прокуратурі, собівартість основних матеріалів становила 17 доларів. А продавали препарат до 1200 доларів. За попередньою інформацією, цього року виготовили препарату на понад 5 мільйонів гривень.

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ і прокуратура

Правоохоронці провели понад 250 обшуків, де виготовляли, зберігали, продавали фальсифікований товар, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах. Зокрема слідчі дії провели у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові. Серед міст і Миколаїв.

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ

Під час обшуків вилучили фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, упаковку, готову поліграфічну продукцію, документацію і чорнові записи, мобільні, комп’ютери, а також гроші на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. Також правоохоронці повідомили про дорогі авто та інше майно у підозрюваних.

«За попередніми даними, завдяки схемі зловмисники заробили мільйони доларів, які витрачали на люксові бренди, автомобілі та нерухомість», — повідомили в СБУ.

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: прокуратура

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ

Правоохоронці зазначили, що за результатами обшуків у різних областях України затримали 27 учасників схеми. Їм оголосили про підозру за фактом виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

«Серед них — організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, яка займалася популяризацією препарату, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші учасники злочинної діяльності», — повідомили в прокуратурі.

Також у прокуратурі повідомили, що власниця відомої київської клініки відігравала особливу роль у схемі. Вона рекламувала препарат серед своїх колег, на навчаннях та у соцмережах, хоча знала, що він підробний.

Правоохоронці зазначили, що учасники схеми знали про побічні реакції у людей, але не припиняли продавати препарат.

Учасникам схеми мають обрати запобіжний захід.

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: СБУ

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: прокуратура

СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення. Фото: прокуратура

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру очільнику Миколаївської обласної станції переливання крові. Слідство вважає, що він організував продаж донорської плазми приватній компанії за заниженою ціною, через що установа зазнала збитків на понад 2,2 мільйона гривень.