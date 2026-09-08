За три місяці після обшуків силовики вручили підозру у розтраті ₴2,2 млн директору станції переливання крові у Миколаєві

Директору станції переливання крові у Миколаєві повідомили про підозру у розтраті. Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру очільнику Миколаївської обласної станції переливання крові. Слідство вважає, що він організував продаж донорської плазми приватній компанії за заниженою ціною, через що установа зазнала збитків на понад 2,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Миколаївській окружній прокуратурі 8 вересня.

Слідство вказує, що у березні 2026 року станція переливання крові уклала договір із приватною компанією на продаж свіжозамороженої плазми. Керівник підприємства, за версією правоохоронців, знав, що на станції немає достатньої кількості плазми, яка відповідала умовам договору. Попри це, він нібито дав підлеглим вказівку включити до партії понад 661 літр свіжозамороженої плазми, яка мала значно вищу вартість. За їх даними, її реалізували приватній компанії під виглядом плазми іншої категорії — за суттєво нижчою ціною.

Директору станції переливання крові у Миколаєві повідомили про підозру у розтраті. Фото: СБУ

Правоохоронці стверджують, що йдеться про плазму, придатну для клінічного застосування, яку реалізовували під виглядом плазми для фракціонування.

Директору вручили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. За даними «МикВісті», йдеться про Сергія Матвієнка.

Про обшуки на станції переливання крові «МикВісті» писали ще у червні. Рівно три місяці тому, 8 червня, суд наклав арешт на вилучену слідчими бухгалтерію та техніку установи.

Пізніше у розмові з «МикВісті» Сергій Матвієнко заявив, що заклад ніколи не продавав приватним компаніям плазму, придатну для переливання пацієнтам. За його словами, на переробку передавали лише матеріал, який не міг використовуватися у лікувальних закладах.