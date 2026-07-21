Директор миколаївської станції переливання крові заперечив продаж придатної для пацієнтів плазми приватній компанії

Лабораторні дослідження у станції переливання крові. Архівне фото: МикВісті

Виконувач обов'язків директора Миколаївської обласної станції переливання крові Сергій Матвієнко заявив, що заклад ніколи не продавав приватним компаніям плазму, придатну для переливання пацієнтам. За його словами, на переробку передавали лише матеріал, який не міг використовуватися в лікувальних закладах.

Так він прокоментував кримінальне провадження, про яке раніше повідомляли «МикВісті».

Нагадаємо, за версією слідства, керівництво станції могло продавати компанії «Біофарма» донорську плазму, придатну для переливання, під виглядом непридатної сировини.

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Натомість директор стверджує, що йдеться про плазму, яка від самого початку не могла використовуватися для лікування пацієнтів.

— Є ряд причин, за яких плазма вже з початку, коли ми її заготовили, непридатна для видачі в лікувальні заклади. Наприклад, якщо від моменту забору до розділення пройшло більше шести годин. У такому випадку еритроцити можна використовувати, — сказав Сергій Матвієнко.

Така плазма, пояснює він, проходить карантинізацію, після чого передається на переробку. Він зазначив, що в Україні є лише одне підприємство, яке займається її переробкою і це «Біофарма».

Керівник станції також розповів, що очолив заклад лише 5 січня 2026 року, а практика передачі непридатної плазми існувала і до його призначення.

— Усі станції переливання крові здають плазму, яка або понад 12 місяців не була затребувана, або ту, яка від самого початку непридатна людям. Такий алгоритм роботи був до мене. У мене був промах в тому, що я до кінця не зміг за два місяці роботи вникнути в усі аспекти законодавства. Але наразі ця ситуація виправлена. Нічого раніше ніж через 12 місяців ми здавати не будемо, — зазначив директор.

При цьому директор наголосив, що після обшуків йому не вручалась підозра. Під час слідчих дій у його службовому кабінеті та вдома нічого не вилучили.

— У мене є протоколи обшуків, де написано, що в кабінеті нічого не знайдено, не вилучено. Вдома також нічого не вилучили, навіть телефон не забрали, — заявив він.

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