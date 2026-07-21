 Директор миколаївської станції переливання крові заперечив продаж придатної для пацієнтів плазми приватній компанії

  • вівторок

    21 липня, 2026

  • 22°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 21 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 22° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 11:05, 21 липня, 2026

Директор миколаївської станції переливання крові заперечив продаж придатної для пацієнтів плазми приватній компанії

Лабораторні дослідження у станції переливання крові. Архівне фото: МикВістіЛабораторні дослідження у станції переливання крові. Архівне фото: МикВісті

Виконувач обов'язків директора Миколаївської обласної станції переливання крові Сергій Матвієнко заявив, що заклад ніколи не продавав приватним компаніям плазму, придатну для переливання пацієнтам. За його словами, на переробку передавали лише матеріал, який не міг використовуватися в лікувальних закладах.

Так він прокоментував кримінальне провадження, про яке раніше повідомляли «МикВісті».

Нагадаємо, за версією слідства, керівництво станції могло продавати компанії «Біофарма» донорську плазму, придатну для переливання, під виглядом непридатної сировини.

Реклама

Натомість директор стверджує, що йдеться про плазму, яка від самого початку не могла використовуватися для лікування пацієнтів.

— Є ряд причин, за яких плазма вже з початку, коли ми її заготовили, непридатна для видачі в лікувальні заклади. Наприклад, якщо від моменту забору до розділення пройшло більше шести годин. У такому випадку еритроцити можна використовувати, — сказав Сергій Матвієнко.

Така плазма, пояснює він, проходить карантинізацію, після чого передається на переробку. Він зазначив, що в Україні є лише одне підприємство, яке займається її переробкою і це «Біофарма».

Керівник станції також розповів, що очолив заклад лише 5 січня 2026 року, а практика передачі непридатної плазми існувала і до його призначення.

— Усі станції переливання крові здають плазму, яка або понад 12 місяців не була затребувана, або ту, яка від самого початку непридатна людям. Такий алгоритм роботи був до мене. У мене був промах в тому, що я до кінця не зміг за два місяці роботи вникнути в усі аспекти законодавства. Але наразі ця ситуація виправлена. Нічого раніше ніж через 12 місяців ми здавати не будемо, — зазначив директор.

При цьому директор наголосив, що після обшуків йому не вручалась підозра. Під час слідчих дій у його службовому кабінеті та вдома нічого не вилучили.

— У мене є протоколи обшуків, де написано, що в кабінеті нічого не знайдено, не вилучено. Вдома також нічого не вилучили, навіть телефон не забрали, — заявив він.

Читайте також: Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Донорство

Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право на заготівлю компонентів крові
Донорське серце доставили гелікоптером: у Києві 17-річному юнаку провели невідкладну трансплантацію
У Миколаєві посадовців станції переливання крові підозрюють у продажі донорської плазми на мільйони гривень приватній компанії
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Світлана Іванченко
новини
Міськрада Миколаєва повторно розгляне питання землі під модульні будинки: ділянку зменшили у 10 разів

Юлія Лук’яненко
новини
У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою

Альона Коханчук
новини
Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Донорство

У Миколаєві посадовців станції переливання крові підозрюють у продажі донорської плазми на мільйони гривень приватній компанії
Донорське серце доставили гелікоптером: у Києві 17-річному юнаку провели невідкладну трансплантацію
Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право на заготівлю компонентів крові

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків

Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото