Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право заготівлі компонентів крові

Працівник станції переливання крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові тепер єдина у місті, яка має ліцензію на заготівлю компонентів крові: депутати обласної ради підтримали відповідне рішення.

Про це стало відомо сьогодні, 20 листопада, на тридцять другій позачерговій сесії обласної ради восьмого скликання, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко повідомила, що тепер за заготівлю компонентів крові відповідає лише обласна станція переливання, а лікарні більше не мають на це права.

— З'явилася постанова Кабінету міністрів №254 від 7 березня 2025 року та наказ Міністерства охорони здоров'я №763, який повністю змінює процес заготівлі компонентів крові для наших лікувальних закладів, а також для Збройних сил України. Тепер, згідно цих нормативних правових документів, єдиним підприємством, яке має право згідно отриманої ліцензії заготовляти компонентів крові, є наша станція переливання крові. Цей закон забороняє заготовляти компоненти крові в структурних підрозділях, які раніше були в складі наших лікувальних закладів, — пояснила вона.

Своєю чергою, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив, що новий КВЕД 86.90 потрібен для того, щоб станція могла офіційно створювати та функціонувати як банк крові відповідно до законодавства.

Отже, депутати Миколаївської обласної ради погодили внесення змін до реєстру, що дозволяє обласній станції переливання крові офіційно працювати за новим КВЕД 86.90 – «за» проголосували 44 депутати, двоє не брали участі у голосуванні.

Для станції переливання крові додали КВЕД 86.90 — «Інша діяльність у сфері охорони здоров’я». Це дозволяє офіційно функціонувати як банк крові та здійснювати заготівлю компонентів крові, що не підпадає під інші спеціалізовані види медичної діяльності.

Нагадаємо, також сьогодні, 20 листопада, Миколаївська обласна рада одноголосно підтримала проєкт першої черги реконструкції обласної дитячої клінічної лікарні, у рамках якого Міністерство охорони здоров’я відповідатиме за відбір підрядника та контроль будівництва.