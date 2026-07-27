Російський дрон пошкодив цивільне судно на Миколаївщині
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Російські війська ввечері 27 липня атакували ударним безпілотником типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
За попередніми даними, люди не постраждали.
«Сьогодні ввечері ворог атакував ударним БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
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