 Російський дрон пошкодив цивільне судно на Миколаївщині

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Головна Новини Оборона 19:42, 27 липня, 2026

Російський дрон пошкодив цивільне судно на Миколаївщині

Порт Ольвія в Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіПорт Ольвія в Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

Російські війська ввечері 27 липня атакували ударним безпілотником типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За попередніми даними, люди не постраждали.

«Сьогодні ввечері ворог атакував ударним БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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