Після атаки на порт Миколаєва, де загинув чоловік, прокуратура відкрила справу

Продуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26 липня російська армія атакувала ударними безпілотниками «Shahed-238» портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ударів загорілися надбудови двох суден, які перебувають на рейді з початку повномасштабного вторгнення.

Того ж дня безпілотник «Молнія» влучив у продуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Поранення дістали продавчиня та 57-річний місцевий житель, також пошкоджено будівлю магазину.

27 липня російські військові знову атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару були пошкоджені ще два судна. Під час ліквідації наслідків обстрілу на одному з них виявили тіло 48-річного чоловіка.

Наразі прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських ударів та збирають докази вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуруМиколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.