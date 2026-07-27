 Після атаки на порт Миколаєва, де загинув чоловік, прокуратура відкрила справу

  • понеділок

    27 липня, 2026

  • 26.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 26.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 11:20, 27 липня, 2026

Після атаки на порт Миколаєва, де загинув чоловік, прокуратура відкрила справу

Продуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратураПродуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26 липня російська армія атакувала ударними безпілотниками «Shahed-238» портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ударів загорілися надбудови двох суден, які перебувають на рейді з початку повномасштабного вторгнення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Того ж дня безпілотник «Молнія» влучив у продуктовий магазин в одному із сіл Снігурівської громади. Поранення дістали продавчиня та 57-річний місцевий житель, також пошкоджено будівлю магазину.

27 липня російські військові знову атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару були пошкоджені ще два судна. Під час ліквідації наслідків обстрілу на одному з них виявили тіло 48-річного чоловіка.

Наразі прокурори спільно зі слідчими документують наслідки російських ударів та збирають докази вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, російська армія вже вчетверте за останні три доби атакувала портову інфраструктуруМиколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по порту біля Миколаєва: поранено чоловіка, пошкоджено три судна
Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік
У Херсоні дрон РФ вдарив по автомобілю: постраждав чоловік
Реклама
Читайте також:
новини
Прокуратура у суді вимагає від підрядників у Миколаєві понад ₴3,4 млн штрафів

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві хочуть запровадити сурдопереклад засідань міської ради

Аліна Квітко
новини
На Миколаївщині за пів року до суду скерували 50 справ про корупцію та 12 — за ухилення від мобілізації

Аліна Квітко
новини
Миколаїв має фінансувати проведення комунікації до модульних будинків для переселенців, але грошей немає

Юлія Лук’яненко
новини
Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський «МАРТ» показав кліп до Дня медика

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні дрон РФ вдарив по автомобілю: постраждав чоловік
Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік
Росія вдарила по порту біля Миколаєва: поранено чоловіка, пошкоджено три судна

Прокуратура у суді вимагає від підрядників у Миколаєві понад ₴3,4 млн штрафів

На таку зарплату не прожити, — у Миколаївському краєзнавчому музеї молоді фахівці звільняються за кілька місяців

1 година тому

Головне сьогодні