На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

Дрон-камікадзе Shahed. УНІАН

Протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура, однак обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зранку 24 липня російські війська вдарили безпілотником «Молнія» по Снігурівській громаді Баштанського району. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю автозаправки.

Крім того, 23 липня росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також завдала удару по Миколаївському району. Попередньо, для атаки застосували балістичне озброєння.