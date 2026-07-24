 На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 17.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 7:25, 24 липня, 2026

На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

Дрон-камікадзе Shahed. УНІАНДрон-камікадзе Shahed. УНІАН

Протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура, однак обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зранку 24 липня російські війська вдарили безпілотником «Молнія» по Снігурівській громаді Баштанського району. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю автозаправки.

Крім того, 23 липня росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також завдала удару по Миколаївському району. Попередньо, для атаки застосували балістичне озброєння.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

За місяць пожежі знищили понад 3 тис. га степу в «Асканії-Новій»
Херсонські аграрії розпочали збір кавунів
Ірландія додатково виділить Україні €25 млн на посилення ППО
Реклама
Читайте також:
новини
Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій

Аліна Квітко
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
новини
У Новобузькій громаді створять сектор опіки: на обліку вже 96 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Аліна Квітко
новини
Електротранс в Миколаєві розірве договір із новоствореною фірмою після аналізу цін на кабелі

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ірландія додатково виділить Україні €25 млн на посилення ППО
Херсонські аграрії розпочали збір кавунів
За місяць пожежі знищили понад 3 тис. га степу в «Асканії-Новій»

У Доманівці хочуть, щоб переселенці платили по ₴1 тис. за проживання в модульних будинках

Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій