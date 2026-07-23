 За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами

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Головна Новини Оборона 7:20, 23 липня, 2026

За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами

Російськй «Shahed». Ілюстративне фото: depositphotos.comРосійськй «Shahed». Ілюстративне фото: depositphotos.com

Росіяни протягом минулої доби, 22 липня, атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed».

Станом на зараз інформації про пошкодження чи постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Ввечері російська армія також завдала удару по Миколаївському району. Попередньо, для атаки застосували балістичне озброєння.

Крім того, впродовж дня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Нагадаємо, що 21 липня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Тоді у Миколаєві внаслідок обстрілу були пошкоджені склади та станцію технічного обслуговування.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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