За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
Росіяни протягом минулої доби, 22 липня, атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed».
Станом на зараз інформації про пошкодження чи постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Ввечері російська армія також завдала удару по Миколаївському району. Попередньо, для атаки застосували балістичне озброєння.
Крім того, впродовж дня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду.
Нагадаємо, що 21 липня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Тоді у Миколаєві внаслідок обстрілу були пошкоджені склади та станцію технічного обслуговування.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.