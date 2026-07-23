За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами

Російськй «Shahed». Ілюстративне фото: depositphotos.com

Росіяни протягом минулої доби, 22 липня, атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed».

Станом на зараз інформації про пошкодження чи постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Ввечері російська армія також завдала удару по Миколаївському району. Попередньо, для атаки застосували балістичне озброєння.

Крім того, впродовж дня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Нагадаємо, що 21 липня росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Тоді у Миколаєві внаслідок обстрілу були пошкоджені склади та станцію технічного обслуговування.