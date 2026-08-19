На ремонт магістрального водопроводу в Новій Одесі витратять ще ₴806 тисяч

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

У Новій Одесі планують витратити ще 806 тисяч гривень на ремонт магістрального водопроводу на вулицях Центральній та Прибузькій. Це додаткові роботи до ремонту, який раніше оцінили у 9,1 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований на майданчику публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовником є комунальне підприємство «Новоодеський міський водоканал».

За ці гроші планують провести роботи на двох ділянках водопроводу. Зокрема, підрядник має працювати з водопровідними колодязями, прокласти та під'єднати окремі ділянки труб до чинної мережі, а також виконати земляні роботи.

Також планують облаштувати основи для трьох пожежних гідрантів та встановити дві засувки на водопроводі. У кошторисі передбачені й роботи з трубами та перевірка системи після ремонту.

Завершити додаткові роботи мають до 30 вересня 2026 року. Гарантія на них становитиме три роки.

Виконати роботи має приватне підприємство «ЕФФЕКТ».

Приватне підприємство «Еффект» зареєстроване у селі Усатове Одеської області та працює понад 20 років — з 25 листопада 2005 року, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Розмір статутного капіталу складає лише 500 гривень. Керівник компанії — Іоано Тетяна Анатоліївна. Підприємство має 30 видів діяльності, головний з яких — будівництво житлових і нежитлових будівель.

За усі роки своєї роботи фірма отримала підрядів на 179,7 мільйона гривень.

Варто зазначити, що приватне підприємство «Еффект» фігурує у кримінальній справі, свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень. Там розповідається, що у липні 2018 року кілька людей вирішили виманити гроші в директора компанії «ДПЛ Корпорейшен» за нібито борги перед підприємством «Еффект». Хоча, як зазначається у матеріалах справи, жодних реальних боргів не було.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.