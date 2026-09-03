У Новоодеській громаді аудитори перевірять бюджет

Аудитори перевірять бюджет у Новоодеській громаді. Ілюстративне фото: Мінфін

У Новоодеській громаді проведуть державний фінансовий аудит бюджету. Фахівці перевірять, як використовували бюджетні кошти, комунальне майно та землі громади.

Про це повідомили у Південному офісі Держаудитслужби в Миколаївській області.

Про початок аудиту представники служби повідомили 2 вересня під час зустрічі з керівництвом Новоодеської громади, бюджетними установами та комунальними підприємствами. Перевірка охопить період із 1 січня 2023 року до 30 вересня 2026 року.

«Фахівці досліджуватимуть питання використання рухомого й нерухомого майна, бюджетних коштів, земель територіальної громади тощо», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці проаналізують доходи та видатки бюджету, дотримання фінансових і бюджетних правил, ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності.

Нагадаємо, що на комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» аудитори знайшли порушення більш ніж на 1,6 мільйона гривень. Йдеться про зайві компенсації за перевезення пільговиків і школярів, а також порушення при нарахуванні зарплат керівництву.