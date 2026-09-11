У Миколаєві КП «Пастранс» перевірять на доброчесність: що оцінюватимуть експерти

У Миколаєві почали оцінювати доброчесність «Миколаївпастрансу»: перевірять закупівлі, управління та роботу підприємства. Фото: МикВісті

У Миколаєві розпочали оцінювання доброчесності комунального підприємства «Миколаївпастранс». Експерти перевірять, як на підприємстві організовані закупівлі, управління майном і фінансами, робота з персоналом та пасажирами, а також визначать можливі корупційні та інші ризики.

Про це пишуть «МикВісті».

Оцінювання проводять у межах проєкту «Міста Доброчесності», який реалізує EUACI за підтримки Данії. «Пастранс» став четвертим комунальним підприємством міста, яке проходить таку оцінку. Раніше її провели у водоканалі, облтепло та ектротрансі.

Куратор проєкту «Міста Доброчесності» Дмитро Якимчук пояснив, що це не фінансовий аудит. Завдання експертів — подивитися, як насправді працює підприємство, знайти можливі ризики та запропонувати, як їх зменшити.

— Мета цієї роботи — не якась формальна оцінка або фінансовий чи інший аудит. Нам важливо отримати розуміння, що і як сьогодні працює на підприємстві, де є ризики для його прозорої, доброчесної та ефективної роботи і, найголовніше, що конкретно можна зробити для їх зменшення, — сказав Дмитро Якимчук.

Перевірку проводитиме консалтингова компанія Civitta. Експерти планують працювати за вісьмома основними напрямками: загальний менеджмент, управління активами, публічні закупівлі, етичні аспекти, надання послуг, корпоративне управління, комунікації та специфічні напрямки діяльності підприємства.

Зокрема, вони вивчать організаційну структуру, процедури ухвалення управлінських рішень, роботу з персоналом і нарахування зарплат, стратегічне планування та показники ефективності. Окремо проаналізують фінансову діяльність і співпрацю підприємства з міжнародними фінансовими організаціями та донорами.

Олексій Бахтінов представник компанії Civitta, яка буде проводити оцінку доброчесності. Фото: МикВісті

Результати оцінюватимуть за п'ятибальною шкалою. Третій рівень означатиме відповідність вимогам законодавства, а четвертий і п'ятий — наближення до кращих управлінських практик. При цьому представник проєкту Олексій Бахтінов наголосив, що підприємство не може «не пройти» таке оцінювання: його мета полягає саме у визначенні слабких місць та підготовці рекомендацій для їх усунення.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що місто проводить такі оцінювання, щоб зменшити ризики неефективного використання бюджетних коштів. За його словами, попередня така робота вже дала результат. Зокрема, після оцінювання водоканалу місту вдалося зекономити майже 50 мільйонів гривень.

— Ці гроші фактично не були додатково виділені водоканалу, вони були збережені в бюджеті міста Миколаєва. І ми могли їх спрямувати на важливі питання, в тому числі на зарплати вчителів, дитяче харчування, співфінансування, — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Він також пояснив, чому після «Миколаївелектротрансу» оцінювання проводять і в «Миколаївпастрансі». За його словами, обидва підприємства займаються пасажирськими перевезеннями, але працюють за різними моделями: «Миколаївелектротранс» перевозить пасажирів електротранспортом, а «Миколаївпастранс» — автобусами.

Том мета таких оцінювань — змінити саму систему роботи комунальних підприємств, щоб вона менше залежала від конкретних людей.

— Ми намагаємося побудувати систему, яка буде незалежною від особистості, і не боротися з наслідками неправомірної діяльності, а зменшувати всі можливі ризики і людський фактор, — сказав він.

У самому «Миколаївпастрансі» кажуть, що вже змінюють підхід до закупівель. Якщо у 2024 та 2025 роках підприємство проводило по 17 тендерів, то за перші шість місяців 2026 року — вже 22. До кінця року планують провести ще близько 20. Для роботи із закупівлями також створили окремий відділ.

— Для нас важливо не просто отримати оцінку, а почути думку та поради фахівців, вивчити успішний досвід інших комунальних підприємств і взяти в роботу те, що буде корисним для нашої компанії, — зазначив директор підприємства Дмитро Даніленко.

Директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Даніленко. Фото: МикВісті

Зараз експерти розробляють методику оцінювання. Її планують підготувати на початку жовтня, після чого почнеться основна перевірка. Практичну частину планують завершити приблизно в середині січня.

Після цього для «Миколаївпастрансу» підготують план мінімізації корупційних ризиків та перелік конкретних змін, які рекомендуватимуть впровадити на підприємстві.

Нагадаємо, у 2024 році міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал».