Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

EUACI перевірила два миколаївські КП: електротранс набрав 407 балів (нижче середнього), теплоенерго — 285. Фото: МикВісті

У Миколаївській міській раді презентували результати Оцінки доброчесності комунальних підприємств «Миколаївелектротранс» та «Миколаївоблтеплоенерго». Однак медіа так і не надали звітів аудиту.

Презентація відбулась у середу, 20 серпня, повідомляють «МикВісті».

Аудит проводила консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC). Перед початком презентації для присутніх посадовців та керівників комунальних підприємств виступив голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Аллан Паг Крістенсен. Він розповів, що організація співпрацює з 6-ма містами України, але Миколаїв для них є провідним.

Керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Фото: МикВісті

— Ми зараз працюємо з шістьма містами України. Миколаїв, я б сказав, є нашим флагманським, провідним містом — саме там ми маємо найбільшу залученість. Ми співпрацюємо з комунальними підприємствами й добре розуміємо проблеми з корупцією в Миколаєві — як ризики, так і підходи до їх подолання. Саме тому ми сьогодні тут, і це важлива частина нашої роботи. Сьогодні ми прийшли на презентацію. Ми маємо пройти цей процес, і під час останнього тесту це допомогло нам перевірити низку моментів. Саме це оцінювання не є кінцевим результатом. Остаточна мета — удосконалити плани валідації, де ми визначаємо конкретні дії, які мають бути вжиті від імені міста. Усі ці дії спрямовані на майбутній розвиток бізнесу в Україні, — розповів керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

Мер Миколаєва нагадав зі свого боку, що подібна оцінка ризиків проводилась попередньо на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Як результат — наразі впроваджується мінімізація ризиків та нові правила по закупівлям, а також проводяться аудити.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

— Ми вирішили не зупинятись і піти далі. Є компанії, які отримають велику кількість бюджетних грошей. Це «Миколаївелектротранс» та «Миколаївоблтеплоенерго». Це не означає, що ми плануємо зупинятись на цих двох компаніях, ми плануємо далі йти вперед. Не повністю, не на 100%, але можу сказати, що обидва підприємства достатньо на гарному рівні представили Миколаїв, і мені не було соромно. Звичайно, що завжди є поле для росту. Ми плануємо цей ріст стимулювати. Найближчим часом я своїм розпорядженням затверджу план мінімізації ризиків, і ми почнемо трансформацію підприємств. Більш того, за нашим прикладом змінюється і законодавство. Найближчим часом закон регулюватиме створення наглядових рад на комунальних підприємствах. Ми беремо участь в цьому процесі разом з Антикорупційною ініціативи ЄС, — розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

Презентацію розпочали з результатів Оцінки доброчесності КП «Миколаївелектротранс». Її представила партнер PwC Ukraine Ольга Балицька.

Оцінки доброчесності КП представила партнер PwC Ukraine Ольга Балицька. Фото: МикВісті

Головними завданнями проєкту були розробка методології для оцінки поточного стану діяльності КП, безпосередньо оцінка поточного стану діяльності КП, виявлення потенційних ризиків та факторів та розробка плану мінімізації ризиків.

Загальний бал, який аудитори дали підприємству, 407.

— Алан вже казав, що це не конкурс краси. Ми всі розуміємо, що у сучасних умовах функціонувати місту, особливо місту Миколаєву, і взагалі здійснювати свою діяльність, особливо враховуючи не лише війну, а те, що не так багато років пройшло з пострадянського періоду. Тому тут скоріш йшла скала, по якій ми проводили оцінку, вона не адаптована до війни. Об'єктивна, стовідсоткова шкала, середньостатистичного міста, не лише українського, скажімо, європейського в невоєнний час, — зазначила Ольга Балицька.

Критерій оцінки включав 8 напрямків з 47 індикаторами. Зокрема:

Загальний менеджмент — 48 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 51, максимальний еталонний — 85)

Управління активами — 82 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 75, максимальний еталонний — 125)

Публічні закупівлі — 67 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 57, максимальний еталонний — 95)

Питання етики та корпоративної культури — 15 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 15, максимальний еталонний — 25)

Послуги, які надаються — 72 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 69, максимальний талонний — 115)

Питання корпоративного управління — 43 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 45, максимальний еталонний — 75)

Комунікація — 24 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 24, максимальний еталонний — 40)

Оцінка специфічних особливостей — 56 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 48, максимальний еталонний — 80).

Ольга Балицька зокрема радила підприємству переходити на автоматизовані системи як при тактичному, так і при стратегічному плануванні, модернізувати виробничі цехи. А також упорядкувати роботу з міжнародними донорами.

Голова КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: МикВісті

Після презентації керівник КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана подякував за обʼєктивну оцінку.

— Якщо підсумувати, це було цікаво. Я дякую і народу Данії, і організаціям за те, що ми можемо навчати людей і забезпечувати охочих. Є, до чого рости і покращувати. Є те, над чим ми сперечались. Будемо працювати, — сказав він.

Після аудитори представили оцінки доброчесності «Миколаївоблтеплоенерго». Підприємство набрало загально 285 балів з 435 максимальних.

Його оцінили наступним чином:

Загальний менеджмент — 59 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 51, максимальний еталонний — 85)

Управління активами — 77 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 75, максимальний еталонний — 125)

Публічні закупівлі — оцінка даного напряму не проводилася, відповідно, бали за цей розділ не враховувалися при визначенні загального балу, отриманого ОКП

Питання етики та корпоративної культури — 15 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 15, максимальний еталонний — 25)

Послуги, які надаються — 36 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 33, максимальний еталонний — 55)

Питання корпоративного управління — 49 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 45, максимальний еталонний — 75)

Комунікація — 28 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 24, максимальний еталонний — 40)

Оцінка специфічних особливостей — 21 (мінімально можливий — 1, мінімальний еталонний — 18, максимальний еталонний — 30).

У рекомендаціях аудиторів йдеться зокрема про необхідність подальшої автоматизації: покращити систему обліку аварійних звернень і забезпечити систематичне навчання персоналу, перейти на електронний документообіг, розробити довгострокову стратегію, оптимізувати окремі процеси. Крім того, експерти просять підприємство про впровадження сучасної системи корпоративного управління.

Микола Логвінов, керівник КП «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: МикВісті

Однак на цю аналітику голова КП Микола Логвінов наголосив, що у підприємства специфічний вид діяльності. Крім того, у держави є борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» у розмірі понад 1 мільярда гривень.

— Ці всі історії цікаві, але вони не можуть закінчитись нормально, тому що, по-перше, ми з 91-го не розуміли, що потрібно займатись енергоефективністю. Коли почали впроваджувати історію Світового банку у нас, це дало економію газу на рік в 35%. Кредит Світового банку при стабільній валюті окупиться за 5 років. А наш тариф не внесений, і ми без грошей. Тому планування це цікаво. Ми знаємо, що таке планування, у мене три вищих освіти. Але ми не знаємо, що буде завтра, чи вистачить грошей на всю цю історію, чи будуть люди. Цей досвід ми можемо використовувати, як залучення інвестицій та грантів. В теплоенергетиці кредитування не може бути, лише гранти, бо немає джерела погашення. По-друге, всі комунальні підприємства мають мати економічно обґрунтований тариф. Ми мріємо про це. Але на папері має бути багато грошей, але їх не буде в наявності, тому що такий тариф вдвічі вищий, ніж той, що застосовується. Люди не зможуть платити. Тому наша задача максимально зменшити собівартість продукції за рахунок меншого використання газу, електроенергії. Автоматизація це цікаво, але вона має бути здорова. Але гроші перш за все. Це механізм, яким ти користуєшся, щоб виконати задачу, — сказав Микола Логвінов.

Посадовець розкритикував зокрема той факт, що при аудиті не були враховані нинішні параметри діяльності, автоматизація процесів та оновлення систем, бо фахівці, які займались оцінкою не приїжджали до Миколаєва і не відвідували комунальне підприємство.

— Що не сказали ваші експерти. Найважливіше це виробництво. Ваш експерт, на жаль, не побачив виробництво теплоенергії, котли, автоматизації, як великі котельні працюють без персоналу. Бо він живе у Києві, і не пішов ніжками по Миколаєву. Тому щоб робити справедливу і правильну, обʼєктивну оцінку, бо ми ж відкриті, треба приїхати сюди і побачити це все. Це можна використати, щоб донори дали грошей. Це для бачення Кулеби, міністрів, заммінстрів, президента. Ми ж постійно на межі банкротства, — додав він.

У підсумку радниця мера Юлія Мінчева зазначила, що на основі результатів місто підготує розпорядження затвердження планів мінімізації ризиків для обох підприємств.

Редакція «МикВісті» звернулась до пресслужби Миколаївської міської ради з проханням надати звіти аудиту та очікує на їх оприлюднення.

Нагадаємо, рік тому міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Однак тоді медіа одразу надали звіти аудиторів.