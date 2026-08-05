 Аудитори заявили про порушення з компенсацією за пільговиків у пастрансі Миколаєва

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Головна Новини Економіка 22:12, 05 серпня, 2026

Аудитори заявили про порушення з компенсацією за пільговиків у пастрансі Миколаєва

На «Миколаївпастрансі» знайшли зайві компенсації за перевезення пільговиків і школярів. Фото: пастрансНа «Миколаївпастрансі» знайшли зайві компенсації за перевезення пільговиків і школярів. Фото: пастранс

На комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» аудитори знайшли порушення більш ніж на 1,6 мільйона гривень. Йдеться про зайві компенсації за перевезення пільговиків і школярів, а також порушення при нарахуванні зарплат керівництву.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Перевірка охопила період із 2022 по 2025 рік. За даними аудиторів, підприємство отримало понад 541 тисячу гривень компенсації за перевезення пільгових пасажирів, хоча ці кошти не мали виплачуватися. Причина в тому, що до звітів включили витрати за грудень попередніх років, хоча договори дозволяли компенсувати перевезення лише в межах того бюджетного року, коли вони були виконані.

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Ще понад 1 мільйон гривень, як вважають аудитори, підприємство зайво отримало за перевезення школярів у 2022 році. «Миколаївпастранс» розрахував компенсацію так, ніби проїзд для школярів уже був безкоштовним, хоча на той момент діяли інші правила.

Також перевірка показала порушення при нарахуванні зарплати. Працівникам, які тимчасово виконували обов'язки директора, виплачували повний директорський оклад, хоча мали доплачувати лише різницю між їхньою зарплатою та окладом керівника.

Матеріали ревізії передали до Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області за перші шість місяців 2026 року виявили фінансові порушення, що призвели до втрат ресурсів на суму 321,7 мільйона гривень. Загалом аудитори провели 210 контрольних заходів, перевіривши майже 13 мільярдів гривень фінансових і матеріальних ресурсів.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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