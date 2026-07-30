Автобуси в Миколаєві не встигають заправлятися через часті повітряні тривоги та збиваються з графіку

У Миколаєві комунальні автобуси курсують із відхиленнями від графіку. Архівне фото МикВісті

Автобуси «Миколаївпастрансу» курсують із відхиленнями від графіку в першій половині дня через затримки із заправкою паливом.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зсув у розкладі руху стався через тривалі повітряні тривоги протягом тижня, під час яких автозаправні станції тимчасово припиняли роботу через загрозу атак.

Унаслідок цього комунальний транспорт не зміг вчасно заправитися.

Нагадаємо, що у середині травня у Миколаєві запустили маршрут №49. Після першого тижня роботи проаналізували пасажиропотік та вирішили зменшити кількість транспорту.