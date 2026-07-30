 Автобуси в Миколаєві не встигають заправлятися через часті повітряні тривоги та збиваються з графіку

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Головна Новини Суспільство 13:23, 30 липня, 2026

Автобуси в Миколаєві не встигають заправлятися через часті повітряні тривоги та збиваються з графіку

У Миколаєві комунальні автобуси курсують із відхиленнями від графіку. Архівне фото МикВістіУ Миколаєві комунальні автобуси курсують із відхиленнями від графіку. Архівне фото МикВісті

Автобуси «Миколаївпастрансу» курсують із відхиленнями від графіку в першій половині дня через затримки із заправкою паливом.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зсув у розкладі руху стався через тривалі повітряні тривоги протягом тижня, під час яких автозаправні станції тимчасово припиняли роботу через загрозу атак.

Унаслідок цього комунальний транспорт не зміг вчасно заправитися.

Нагадаємо, що у середині травня у Миколаєві запустили маршрут №49. Після першого тижня роботи проаналізували пасажиропотік та вирішили зменшити кількість транспорту.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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