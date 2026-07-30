Автобуси в Миколаєві не встигають заправлятися через часті повітряні тривоги та збиваються з графіку
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Автобуси «Миколаївпастрансу» курсують із відхиленнями від графіку в першій половині дня через затримки із заправкою паливом.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зсув у розкладі руху стався через тривалі повітряні тривоги протягом тижня, під час яких автозаправні станції тимчасово припиняли роботу через загрозу атак.
Унаслідок цього комунальний транспорт не зміг вчасно заправитися.
Нагадаємо, що у середині травня у Миколаєві запустили маршрут №49. Після першого тижня роботи проаналізували пасажиропотік та вирішили зменшити кількість транспорту.
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