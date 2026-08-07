У Миколаєві 6 серпня зафіксували новий температурний рекорд — +38,8°С

Спека у Миколаєві. Ілюстраційне фото МикВісті

У Миколаєві 6 серпня температура повітря піднялася до +38,8°С. Це відповідає критерію сильної спеки та перевищило попередній температурний рекорд для цього дня.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Станом на 15:00 температура повітря досягла +38,8°С. Попередній рекорд максимальної температури за 6 серпня становив +38,1°С — його зафіксували у 2023 році.

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За критеріями небезпечних гідрометеорологічних явищ, сильною вважається спека за температури від +35,0 до +39,9°С. Якщо температура піднімається до +40°С і вище, фіксують надзвичайну спеку.

Водночас остаточне максимальне значення температури за 6 серпня визначать після завершення метеорологічної доби.

Ще спекотнішою була поверхня ґрунту. Станом на 15:00 вона прогрілася до +69,4°С.

Нагадаємо, що синоптики прогнозували на Миколаївщині 6 та 7 серпня надзвичайну спеку до +40°C. Через високі температури оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.