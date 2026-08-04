 У Миколаєві за тиждень народилося чотири двійні

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Головна Новини Суспільство 2:24, 04 серпня, 2026

У Миколаєві за тиждень народилося чотири двійні

У Миколаєві народилося чотири двійні. Фото: Новини Кам'янськогоУ Миколаєві народилося чотири двійні. Фото: Новини Кам'янського

На минулому тижні у Миколаєві народилися чотири двійні. Всього з 24 по 31 липня у пологових будинках міста з'явилися на світ 62 малюки.

Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров'я.

Серед 62 дітей у Миколаєві народилися 30 хлопчиків та 32 дівчинки. Серед них — чотири двійні.

В обласному управлінні охорони здоров'я також повідомили, що з 27 липня по 2 серпня у пологових області народилося 88 дітей: 50 дівчат та 38 хлопчиків.

З найменшою вагою 2170 грамів народилася дитина у пологовому будинку №3 у Миколаєві.

Нагадаємо, за тиждень з 17 по 24 липня у Миколаєві народилося 45 дітей.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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