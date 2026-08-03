 У Миколаївському районі росіяни атакували портову інфраструктуру — пошкоджені два цивільних судна

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Головна Новини Оборона 19:10, 03 серпня, 2026

У Миколаївському районі росіяни атакували портову інфраструктуру — пошкоджені два цивільних судна

Порт у Миколаєві. Ілюстративне фотоПорт у Миколаєві. Ілюстративне фото

Сьогодні вдень, 3 серпня, російські війська двічі атакували безпілотниками типу «Шахед» портову інфраструктуру Миколаївського району.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Внаслідок атаки пошкоджені дві цивільні судна. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, російські війська двічі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок обстрілів пошкоджене цивільне судно та поранений 60-річний чоловік.

2 серпня російські війська знов двічі атакували ударними БпЛА. Були пошкоджені дві судна.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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