У Миколаївському районі росіяни атакували портову інфраструктуру — пошкоджені два цивільних судна

Юлія Лук’яненко

Репортерка

Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.