 Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

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Головна Новини Самоврядування 10:22, 03 серпня, 2026

Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

Вода у річці Південний Буг у Миколаєві, літо 2026 року, фото «МикВісті»Вода у річці Південний Буг у Миколаєві, літо 2026 року, фото «МикВісті»

До 2030 року на реалізацію програми відновлення басейну річки Південний Буг планують спрямувати майже 29 мільярдів гривень. Для Миколаївської області передбачили 17 основних природоохоронних заходів, серед яких — реконструкція очисних споруд, встановлення прибережних захисних смуг і розчищення річок.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомили у Басейновому управлінні водних ресурсів річки Південний Буг.

Загалом програма на шість років включає 130 заходів, із яких 110 — основні та ще 20 — додаткові. Майже 70% усіх основних заходів стосуються будівництва або реконструкції очисних споруд, адже саме недостатньо очищені стоки називають однією з головних причин забруднення річки.

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Найдорожчою частиною програми стане модернізація очисної інфраструктури у великих і середніх містах. На ці роботи передбачено 19,8 мільярда гривень. Ще 7,4 мільярда гривень планують спрямувати на реконструкцію очисних споруд у невеликих містах і селищах. Окремо фінансуватимуть заходи з відновлення русел річок, розчищення водойм та встановлення водоохоронних зон.

У Басейновому управлінні зазначають, що сьогодні головними проблемами Південного Бугу залишаються забруднення органічними та біогенними речовинами, зарегулювання русла, зміна клімату, поширення інвазивних видів і наслідки російської агресії. Водночас екологічний стан річки в масштабах усього басейну поки офіційно не визначений, оскільки триває державний моніторинг вод.

Читайте також статтю «МикВісті» «Одна річка для двох областей. Як стан Південного Бугу на Хмельниччині впливає на воду, яку отримує Миколаїв».

Нагадаємо, що у Черкаській області фермерське господарство почало використовувати воду із Синюхи для зрошення полів. Річка є однією з найбільших приток Південного Бугу, з якого нижче за течією забирають воду для централізованого водопостачання Миколаєва.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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