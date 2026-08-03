 Ми створювали тут для дітей сучасні умови, — Сєнкевич про пошкоджену російською атакою школу у Миколаєві

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Головна Новини Інциденти 16:06, 03 серпня, 2026

Ми створювали тут для дітей сучасні умови, — Сєнкевич про пошкоджену російською атакою школу у Миколаєві

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом». Фото: ОВАНаслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом». Фото: ОВА

У Миколаєві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по одному з навчальних закладів міста.

На території школи прибирають уламки та закривають вибиті вікна, а міська влада вже готує звернення до міжнародних партнерів щодо допомоги у відновленні будівлі, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, будівля ліцею зазнала значних пошкоджень: вибито вікна, а шкільний автобус повністю знищений.

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Водночас укриття, яке розташоване поруч із місцем влучання, витримало удар і повністю виконало свою функцію.

— Ми якраз готували цей заклад до 1 вересня. Зокрема, за державного співфінансування тут проводився капітальний ремонт харчоблоку, аби створити для дітей сучасні та гідні умови, — зазначив мер.

Наразі міська влада планує звернутися до міжнародних партнерів, аби залучити допомогу для відновлення пошкодженого ліцею.

Нагадаємо, на ранок, 2 серпня, російські військові двічі атакували ударними дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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