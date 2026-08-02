 Під ранок РФ двічі атакував дроном «Молнія» Снігурівську громаду: пошкоджено приватний будинок та АЗС

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Головна Новини Суспільство 7:54, 02 серпня, 2026

Під ранок РФ двічі атакував дроном «Молнія» Снігурівську громаду: пошкоджено приватний будинок та АЗС

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року, фото «МикВісті»Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року, фото «МикВісті»

На ранок, 2 серпня, російські військові двічі атакували ударними дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Водночас протягом 1 серпня ворог атакував область ударними дронами «Shahed/Гербера». Під атакою була портова та транспортна інфраструктура. Внаслідок чого у Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Пошкоджено цивільне судно. У Веселинівській громаді постраждав 60-річний чоловік, який також проходить амбулаторне лікування.

А вдень ворог атакував БпЛА «Клин» Веснянську громаду. Внаслідок чого постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь. Стан усіх постраждалих задовільний, вони проходять амбулаторне лікування. Пошкоджено АЗС та чотири автомобілі.

Нагадаємо, протягом 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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