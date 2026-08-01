 Під час ранкової атаки по порту у Миколаєві постраждав чоловік

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Головна Новини Інциденти 19:50, 01 серпня, 2026

Під час ранкової атаки по порту у Миколаєві постраждав чоловік

Порт у Миколаєві. Ілюстративне фотоПорт у Миколаєві. Ілюстративне фото

Унаслідок ранкової російської атаки 1 серпня на портову інфраструктуру Миколаївського району постраждав 32-річний чоловік.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Зазначається, що постраждалий зазнав поранень під час обстрілу. Наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, 1 серпня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок обстрілів було пошкоджене цивільне судно.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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