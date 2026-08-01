Під час ранкової атаки по порту у Миколаєві постраждав чоловік
-
- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
-
Унаслідок ранкової російської атаки 1 серпня на портову інфраструктуру Миколаївського району постраждав 32-річний чоловік.
Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Зазначається, що постраждалий зазнав поранень під час обстрілу. Наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, 1 серпня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок обстрілів було пошкоджене цивільне судно.
Останні новини про: Миколаївська ОВА
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.