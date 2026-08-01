 Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молніями»: пошкоджені будинки і склад

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Головна Новини Оборона 8:30, 01 серпня, 2026

Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молніями»: пошкоджені будинки і склад

Рятувальники працюють на місці обстрілів 30 липня. Ілюстративне фото: Миколаївська міська радаРятувальники працюють на місці обстрілів 30 липня. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

Протягом минулої доби 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та складське приміщення, обійшлося без постраждалих.

Про це у ранковому зведенні повідомила Миколаївська ОВА.

Зазначається, що вчора російські війська атакували область ударними безпілотниками типу Shahed. Станом на ранок пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.

У Баштанському районі ворог тричі атакував Горохівську та Снігурівську громади безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок і дах складського приміщення. Крім того, після ще одного удару виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі російські війська атакували Куцурубську та Очаківську громади ударним безпілотником типу «Молнія» та FPV-дроном. У селі Солончаки внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Раніше мерія Миколаєва показала наслідки обстрілу 30 липня.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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