Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молніями»: пошкоджені будинки і склад
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Протягом минулої доби 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та складське приміщення, обійшлося без постраждалих.
Про це у ранковому зведенні повідомила Миколаївська ОВА.
Зазначається, що вчора російські війська атакували область ударними безпілотниками типу Shahed. Станом на ранок пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.
У Баштанському районі ворог тричі атакував Горохівську та Снігурівську громади безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок і дах складського приміщення. Крім того, після ще одного удару виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає.
У Миколаївському районі російські війська атакували Куцурубську та Очаківську громади ударним безпілотником типу «Молнія» та FPV-дроном. У селі Солончаки внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Раніше мерія Миколаєва показала наслідки обстрілу 30 липня.
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