 У Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту — миколаївці Середа і Байло вибороли вже дві медалі для України

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Головна Новини Спорт 23:40, 01 серпня, 2026

У Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту — миколаївці Середа і Байло вибороли вже дві медалі для України

Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх у перший день змагань вибороли для України бронзу.Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх у перший день змагань вибороли для України бронзу.

У Парижі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.

Трансляцію змагань веде Суспільне Спорт.

Першу медаль збірна України виборола у змішаному командному турнірі зі стрибків у воду. У складі команди виступили миколаївці Олексій Середа та Ксенія Байло, а також Кіріл Болюх і Ксенія Бочек.

Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх у перший день змагань вибороли для України бронзу.Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх у перший день змагань вибороли для України бронзу.

Командний мікст складався із шести стрибків із триметрового трампліна та десятиметрової вишки. Українці набрали 368,20 бала й стали бронзовими призерами турніру.

Після першої половини змагань збірна України посідала лише сьоме місце серед дев'яти команд, однак завдяки вдалим виступам у заключних раундах змогла повернутися до боротьби за нагороди та випередити команду Польщі лише на 0,15 бала.

Найбільший внесок у результат команди зробили саме стрибки за участі Олексія Середи. Разом із Ксенією Байло він отримав 63 бали за синхронний стрибок у третьому раунді, ще 81 бал заробив за індивідуальний виступ, а в заключному синхронному стрибку разом із Байло — 72 бали.

Олексій Середа. Фото: AP, Ng Han GuanОлексій Середа. Фото: AP, Ng Han Guan

Перемогу в командному турнірі здобула Італія (410,60 бала), друге місце посіли «нейтральні» спортсмени (385,80), а Україна стала третьою.

Вже 1 серпня українська команда поповнила медальну скарбничку ще однією бронзою. У синхронних стрибках із 10-метрової вишки третє місце посіли Ксенія Байло та Софія Виставкіна.

Ксенія Байло та Софія Виставкіна. Фото: Getty Images, Julien De Rosa/AFPКсенія Байло та Софія Виставкіна. Фото: Getty Images, Julien De Rosa/AFP

Після двох стартових раундів українки йшли четвертими, а після третього стрибка опустилися на п'яту позицію. Вирішальними стали два заключні стрибки з коефіцієнтом складності 3,2.

У четвертому раунді Байло та Виставкіна виконали стрибок на 3,5 сальто в групуванні, за який отримали 75,84 бала — це стала найвища оцінка серед усіх учасниць фіналу за окрему спробу. Завдяки цьому українки повернулися на третю сходинку та втримали її до завершення змагань, набравши загалом 286,20 бала.

Для Ксенії Байло ця нагорода стала вже другою бронзою на нинішньому чемпіонаті Європи та 14-ю медаллюконтинентальної першості у кар'єрі.

Дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло посів третє місце на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у водуДует Софії Виставкіної та Ксенії Байло посів третє місце на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду

Ще один представник Миколаєва продовжує боротьбу за нагороди. Данило Коновалов у парі з Олександром Оліферчиком успішно подолали кваліфікацію у стрибках із однометрового трампліна.

За підсумками відбору Коновалов із результатом 329,85 бала посів десяте місце, а Оліферчик, набравши 325,20 бала, вийшов до фіналу з 12-ї, останньої прохідної позиції. Фінал дисципліни має відбутися 1 серпня.

Данило Коновалов. Фото: AP, Hassan AmmarДанило Коновалов. Фото: AP, Hassan Ammar

Нагадаємо, у Гонконзі Аліна Полозюк з Миколаєва виборола бронзову медаль чемпіонату світу-2026 з фехтування у жіночій рапірі.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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