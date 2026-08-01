 У воді на трьох пляжах Миколаєва виявили кишкову паличку

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Головна Новини Самоврядування 23:00, 01 серпня, 2026

У воді на трьох пляжах Миколаєва виявили кишкову паличку

У Миколаєві офіційно немає жодного відкритого пляжу, але фактична ситуація інша, червень 2026. Фото: МикВістіУ Миколаєві офіційно немає жодного відкритого пляжу, але фактична ситуація інша, червень 2026. Фото: МикВісті

Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України виявили невідповідність санітарним нормам у пробах води, відібраних на трьох пляжах в Миколаєві.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що цього тижня лабораторії центру дослідили воду з річки Інгул (пляж «Стрілка» у Миколаєві), річки Південний Буг (пляж «Райдуга» у Первомайську та міський пляж у Південноукраїнську), Софіївського водосховища (місце для купання дітей у таборі відпочинку «Пелагіївський»), а також із Бузького та Тилігульського лиманів.

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За результатами мікробіологічних досліджень, проби води з річки Інгул на пляжі «Стрілка», а також із Бузького лиману на пляжі «Чайка» та у рекреаційній зоні «Намив» не відповідали державним медико-санітарним нормативам.

У цих пробах виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи, що свідчить про незадовільну якість води. У Центрі контролю та профілактики хвороб попереджають, що купання на цих ділянках може становити ризик для здоров'я.

Хоча за результатами моніторингу якості води, який провели з 2 по 8 липня 2026 року, на міських пляжах Миколаєва вода відповідала санітарним нормам.

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Раніше у Миколаївській міській раді пояснили, що не визначають безпечні місця для купання у місті через загрозу російських ударів балістичними ракетами «Іскандер» та дронами типу «Герань». У мерії також вважають, що скупчення людей на пляжах під час повітряної тривоги може створити додаткові ризики через відсутність поблизу мобільних укриттів.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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