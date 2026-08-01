У воді на трьох пляжах Миколаєва виявили кишкову паличку

У Миколаєві офіційно немає жодного відкритого пляжу, але фактична ситуація інша, червень 2026. Фото: МикВісті

Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України виявили невідповідність санітарним нормам у пробах води, відібраних на трьох пляжах в Миколаєві.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що цього тижня лабораторії центру дослідили воду з річки Інгул (пляж «Стрілка» у Миколаєві), річки Південний Буг (пляж «Райдуга» у Первомайську та міський пляж у Південноукраїнську), Софіївського водосховища (місце для купання дітей у таборі відпочинку «Пелагіївський»), а також із Бузького та Тилігульського лиманів.

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За результатами мікробіологічних досліджень, проби води з річки Інгул на пляжі «Стрілка», а також із Бузького лиману на пляжі «Чайка» та у рекреаційній зоні «Намив» не відповідали державним медико-санітарним нормативам.

У цих пробах виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи, що свідчить про незадовільну якість води. У Центрі контролю та профілактики хвороб попереджають, що купання на цих ділянках може становити ризик для здоров'я.

Хоча за результатами моніторингу якості води, який провели з 2 по 8 липня 2026 року, на міських пляжах Миколаєва вода відповідала санітарним нормам.

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Раніше у Миколаївській міській раді пояснили, що не визначають безпечні місця для купання у місті через загрозу російських ударів балістичними ракетами «Іскандер» та дронами типу «Герань». У мерії також вважають, що скупчення людей на пляжах під час повітряної тривоги може створити додаткові ризики через відсутність поблизу мобільних укриттів.