Вибиті вікна та пошкоджена покрівля: у Миколаєві триває відновлення після атаки
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Пошкоджений дах, вибиті вікна та аварійні конструкції — у Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки.
Про це повідомили у мерії.
Зазначається, що через удар пошкоджена покрівля багатоквартирного житлового будинку. Працівники КП «ДЄЗ «Пілот» закривають вибиті вікна у під'їздах, щоб убезпечити оселі від дощу та вітру.
Паралельно працівники 10-го взводу встановлюють спеціальні підпірки, які дозволять безпечно продовжити роботи з відновлення покрівлі.
— Дивлячись на це, вкотре розумієш: росіяни можуть лише знищувати. Забирати життя. Руйнувати те, що українці будували роками. Роботи ще багато, продовжимо і завтра. Дякую всім, хто зараз на місцях. Це важлива і непроста робота, — зазначив міський голова.
Раніше повідомлялось, що росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.
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