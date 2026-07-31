 Вибиті вікна та пошкоджена покрівля: у Миколаєві триває відновлення після атаки

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Головна Новини Оборона 17:18, 31 липня, 2026

Вибиті вікна та пошкоджена покрівля: у Миколаєві триває відновлення після атаки

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Пошкоджений дах, вибиті вікна та аварійні конструкції — у Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки.

Про це повідомили у мерії.

Зазначається, що через удар пошкоджена покрівля багатоквартирного житлового будинку. Працівники КП «ДЄЗ «Пілот» закривають вибиті вікна у під'їздах, щоб убезпечити оселі від дощу та вітру.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.
Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Паралельно працівники 10-го взводу встановлюють спеціальні підпірки, які дозволять безпечно продовжити роботи з відновлення покрівлі.

— Дивлячись на це, вкотре розумієш: росіяни можуть лише знищувати. Забирати життя. Руйнувати те, що українці будували роками. Роботи ще багато, продовжимо і завтра. Дякую всім, хто зараз на місцях. Це важлива і непроста робота, — зазначив міський голова.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.
Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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