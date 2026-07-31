Вибиті вікна та пошкоджена покрівля: у Миколаєві триває відновлення після атаки

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Пошкоджений дах, вибиті вікна та аварійні конструкції — у Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки.

Про це повідомили у мерії.

Зазначається, що через удар пошкоджена покрівля багатоквартирного житлового будинку. Працівники КП «ДЄЗ «Пілот» закривають вибиті вікна у під'їздах, щоб убезпечити оселі від дощу та вітру.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада. Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Паралельно працівники 10-го взводу встановлюють спеціальні підпірки, які дозволять безпечно продовжити роботи з відновлення покрівлі.

— Дивлячись на це, вкотре розумієш: росіяни можуть лише знищувати. Забирати життя. Руйнувати те, що українці будували роками. Роботи ще багато, продовжимо і завтра. Дякую всім, хто зараз на місцях. Це важлива і непроста робота, — зазначив міський голова.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада. Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.