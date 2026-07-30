Вранці росіяни атакували порт у Миколаєві: пошкоджено склад і будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих цілей, однак в окремих місцях зафіксували влучання та падіння уламків, повідомили в ОВА.

Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Через падіння уламків пошкоджені два складські приміщення в Баштанці. Крім того, російські війська чотири рази атакували Снігурівську громаду безпілотниками «Молнія». Там пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі росіяни п'ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі вдарили БпЛА «Молнія» по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки.

Також безпілотником «Бандероль» атакували Степівську громаду, де пошкоджено трактор. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за добу до цього внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.

Мешканці Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок денної російської атаки, розповіли, як пережили обстріл 28 липня. Одні встигли сховатися у коридорі, інші бачили, як вибуховою хвилею з будинків виривало вікна та двері.