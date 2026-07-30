 Вранці росіяни атакували порт у Миколаєві: пошкоджено склад і будинок

  • четвер

    30 липня, 2026

  • 27.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 27.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 7:55, 30 липня, 2026

Вранці росіяни атакували порт у Миколаєві: пошкоджено склад і будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні вранці росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки пошкоджені склади та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих цілей, однак в окремих місцях зафіксували влучання та падіння уламків, повідомили в ОВА.

Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 30 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Через падіння уламків пошкоджені два складські приміщення в Баштанці. Крім того, російські війська чотири рази атакували Снігурівську громаду безпілотниками «Молнія». Там пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі росіяни п'ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі вдарили БпЛА «Молнія» по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки.

Також безпілотником «Бандероль» атакували Степівську громаду, де пошкоджено трактор. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за добу до цього внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.

Мешканці Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок денної російської атаки, розповіли, як пережили обстріл 28 липня. Одні встигли сховатися у коридорі, інші бачили, як вибуховою хвилею з будинків виривало вікна та двері.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували пожежний автомобіль рятувальників на Херсонщині
У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Миколаївщину 28 липня
У Львові вже 34 постраждалих після ракетної атаки: з-під завалів врятували 93-річну жінку
Реклама
Читайте також:
новини
На ПГУ у Миколаєві зіткнулися легковик та вантажівка дорожньої служби: є постраждала

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві хочуть оновити правила благоустрою: обов'язкові камери та нові вимоги до фасадів

Юлія Бойченко
новини
У Єланецькій громаді три навчальні заклади приєднали до ліцею, створивши його філії

Юлія Лук’яненко
новини
Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

Аліна Квітко
новини
У гімназії у Тернівці не можуть облаштувати укриття через брак коштів та стару котельню

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Львові вже 34 постраждалих після ракетної атаки: з-під завалів врятували 93-річну жінку
У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Миколаївщину 28 липня
Росіяни атакували пожежний автомобіль рятувальників на Херсонщині

На ПГУ у Миколаєві зіткнулися легковик та вантажівка дорожньої служби: є постраждала

РЕКЛАМА

Шале біля Тилігульського лиману: Vento запрошує на відпочинок

3 години тому

У Миколаєві хочуть оновити правила благоустрою: обов'язкові камери та нові вимоги до фасадів

Головне сьогодні