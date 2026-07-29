 Один загиблий і восьмеро поранених: наслідки російської атаки на Миколаїв

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Головна Новини Оборона 8:10, 29 липня, 2026

Один загиблий і восьмеро поранених: наслідки російської атаки на Миколаїв

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВістіНаслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото МикВісті

Внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.

Обстріли сталися протягом минулої доби та вранці 29 липня, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У Миколаєві внаслідок атаки постраждали восьмеро людей — троє чоловіків віком 38, 45 і 76 років та п'ятеро жінок віком 20, 42, 44, 62 і 71 року.

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До лікарні госпіталізували 62-річну жінку та 76-річного чоловіка. Станом на ранок їхній стан медики оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

Також під час атаки на Галицинівську громаду Миколаївського району уламками безпілотника був поранений 86-річний чоловік. Його госпіталізували, стан потерпілого — тяжкий. У селі Галицинове пошкоджено приватний будинок.

В Очаківській громаді внаслідок удару пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби та вранці 29 липня росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed», керованими авіабомбами та безпілотниками «Бандероль». Сили протиповітряної оборони збили значну частину повітряних цілей, однак у регіоні зафіксували окремі влучання та падіння уламків, зазначили в ОВА.

Мешканці Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок денної російської атаки, розповіли, як пережили обстріл 28 липня. Одні встигли сховатися у коридорі, інші бачили, як вибуховою хвилею з будинків виривало вікна та двері.

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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