П’яний водій на Баштанщині наїхав на батька: потерпілий помер у лікарні, винуватця засудили

П’яний водій на Баштанщині наїхав на батька. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

На Миколаївщині 38-річного чоловіка засудили до п’яти років тюрми за смертельний наїзд на свого батька. ДТП сталася у вересні 2024 року в Баштанському районі.

Про це повідомили в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

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Як встановило слідство, чоловік керував автомобілем Mercedes-Benz Vito у стані сп’яніння. Під час руху заднім ходом він не переконався у безпеці маневру та наїхав на свого 67-річного батька, який перебував позаду автомобіля.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у реанімаційному відділенні лікарні. У крові водія виявили 1,45 проміле алкоголю.

Суд, врахувавши докази сторони обвинувачення, призначив чоловікові п’ять років тюрми.

Нагадаємо, що на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який згодом змінили на домашній арешт.