На Миколаївщині судитимуть водія, якого підозрюють у смертельній аварії. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

На Миколаївщині перед судом постане 37-річний водій, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії. Чоловік у стані сп'яніння наїхав на батька, від отриманих травм той помер.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області, трагедія сталася 16 вересня цього року неподалік села Ганнівка Софіївської громади.

За даними слідства, під час робіт у полі водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснював рух заднім ходом та наїхав на свого 67-річного батька, який стояв позаду транспортного засобу. Водій доставив потерпілого до лікарні, але врятувати його не вдалося — чоловік помер у реанімаційному відділенні.

За результатами аналізів у водія виявили 1,45 проміле алкоголю.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який згодом змінили на домашній арешт.

Обвинувальний акт передали до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 10 років.

Нагадуємо, що на Миколаївщині судитимуть водія, який влітку в селі Лупареве збив шестирічну дитину на велосипеді.