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Пʼяний водій збив чоловіка: на Миколаївщині поліція затримала підозрюваного

На Миколаївщині поліція підозрює водія, який збив чоловіка. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині поліція підозрює водія, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

Біля села Ганнівка Баштанського району, 16 вересня, пʼяний водій не помітив 67-річного батька, який знаходився позаду машини, і наїхав на нього. Внаслідок ДТП чоловік загинув у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 37-річний чоловік разом зі своїм 67-річним батьком виконували роботи на полі, під час яких вживали спиртні напої. Водій сів за кермо, не переконавшись у безпеці маневру він здійснив рух заднім ходом і наїхав на батька, який знаходився позаду машини. Поліція виявила у водія 1,45 проміле алкоголю.

Слідчі затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Наразі водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві по вулиці Троїцькій водій автомобілю ЗАЗ 968М наїхав на 68-річного чоловіка та втік з місця події. Внаслідок ДТП пішохід помер в кареті швидкої медичної допомоги. 

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