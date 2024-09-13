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Збив пішохода та втік з місця ДТП: у Миколаєві поліція затримала підозрюваного водія

У Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: НацполіціяУ Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: Нацполіція

Ввечері, 11 вересня, у Миколаєві по вулиці Троїцькій водій автомобілю ЗАЗ 968М наїхав на 68-річного чоловіка та втік з місця події. Внаслідок ДТП пішохід помер в кареті швидкої медичної допомоги. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Поліція розшукала автомобіль у гаражному кооперативі одного з мікрорайонів міста та причетного до злочину водія. Ним виявився 61-річний миколаївець.

У Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: НацполіціяУ Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: Нацполіція
У Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: НацполіціяУ Миколаєві поліція підозрює водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Фото: Нацполіція

Зазначається, що водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці» та за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, біля селища Криве Озеро, що на Миколаївщині, учора, 10 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). 

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