На Миколаївщині сталася ДТП: загинув пішохід

На Миколаївщині сталася ДТП, фото: Національна поліція

Біля селища Криве Озеро, що на Миколаївщині, учора, 10 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

Як повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області, ДТП сталось за участі вантажівки MAN, під керуванням 49-річного водія, та пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок аварії 34-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

«За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди», – повідомляє пресслужба поліції.

Нагадаємо, в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.