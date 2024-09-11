  • середа

    11 вересня, 2024

  • 23.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині сталася ДТП: загинув пішохід

На Миколаївщині сталася ДТП, фото: Національна поліціяНа Миколаївщині сталася ДТП, фото: Національна поліція

Біля селища Криве Озеро, що на Миколаївщині, учора, 10 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). 

Як повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області, ДТП сталось за участі вантажівки MAN, під керуванням 49-річного водія, та пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

 Внаслідок аварії 34-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

«За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди», – повідомляє пресслужба поліції.

Нагадаємо, в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
новини

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич

Делегація ПРООН оглянула в Миколаєві демонтаж зруйнованого корпусу «Сухомлинки»: роботи обіцяють завершити за два тижні

ГРОШІ

₴71,4 тис. в місяць: Зарплата головного озеленювача Миколаєва зросла на ₴10 тис.

6 годин тому

ІНТЕРВ'Ю

Олена Зеленська розповіла, як подружжя протидіє блекаутам: «Придбали генератор, голосно, але рятує»

Головне сьогодні