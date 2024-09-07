В Арбузинці на Миколаївщині зіткнулись мотоцикл та велосипед: постраждав 9-річний хлопчик
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
15:37, 07 вересня, 2024
-
В Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.
6 вересня близько 15:00 на перехресті провулку Торгового та площі Центральній мотоцикл FORTE ST-125 зіткнувся з велосипедом. За кермом мотоцикла перебував 19-річний хлопець, а на велосипеді їхав 9-річний хлопчик.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва учасники отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП, з проханням повідомити до відділення поліції №1 Первомайського райвідділу за адресою: с. Арбузинка, вул. Шевченка, 200, або за телефоном (096) 496-28-55.
Нагадаємо, на Миколаївщині на автошляху Н-11 «Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв» зіткнулися Chevrolet та вантажного DAF. Загинуло двоє пасажирів легковика.