В Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

6 вересня близько 15:00 на перехресті провулку Торгового та площі Центральній мотоцикл FORTE ST-125 зіткнувся з велосипедом. За кермом мотоцикла перебував 19-річний хлопець, а на велосипеді їхав 9-річний хлопчик.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва учасники отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

ДТП в Арбузинці, фото: ГУНП Миколаївської області ДТП в Арбузинці, фото: ГУНП Миколаївської області ДТП в Арбузинці, фото: ГУНП Миколаївської області

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП, з проханням повідомити до відділення поліції №1 Первомайського райвідділу за адресою: с. Арбузинка, вул. Шевченка, 200, або за телефоном (096) 496-28-55.

Нагадаємо, на Миколаївщині на автошляху Н-11 «Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв» зіткнулися Chevrolet та вантажного DAF. Загинуло двоє пасажирів легковика.