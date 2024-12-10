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На Миколаївщині судитимуть водія, який збив дитину на велосипеді

На Миколаївщині судитимуть водія, який збив дитину на велосипеді. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині судитимуть водія, який збив дитину на велосипеді. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть водія, який влітку в селі Лупареве збив шестирічну дитину на велосипеді.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що подія сталася 19 липня цього року. За інформацією поліції, 32-річний водій автомобіля «ГАЗ 2705» перед поворотом праворуч не зайняв крайнє праве положення та не дотримався безпечної відстані від велосипедиста.  Крім того, після аварії водій втік. Постраждала дитина померла у лікарні.

Під час слідства обвинувачений перебував під вартою. Наразі правоохоронці направили справу на розгляд суду.

Нагадаємо, що у Миколаєві 29 листопада біля Варварівського мосту по вулиці Великій Морській водій фури MAN збив насмерть чоловіка.

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