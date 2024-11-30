Біля Варварівського мосту водій фури насмерть збив чоловіка — поліція шукає свідків

В Миколаєві 40-річний водій фури збив на пішохідному переході людину. Фото: поліція Миколаївської області

В Миколаєві, у п'ятницю, 29 листопада біля Варварівського мосту, на вулиці Великій Морській водій фури MAN збив насмерть чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, 52-річний чоловік перетинав проїжджу частину в межах пішохідного переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці пригоди.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»).

Поліція просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами (068) 327 44 14 або 102.