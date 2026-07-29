 Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

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Головна Новини Економіка 15:55, 29 липня, 2026

Орендна плата за землю в парках Миколаєва може зрости у 10 разів

У Миколаєві хочуть підвищити орендну плату для бізнесу, який працює у парках і скверах. Фото: архів МикВістіУ Миколаєві хочуть підвищити орендну плату для бізнесу, який працює у парках і скверах. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві можуть у десять разів підвищити орендну плату за земельні ділянки, які орендує бізнес у парках, скверах та на території зоопарку. Йдеться про збільшення ставки з 0,1% до 1% від нормативної грошової оцінки землі.

Таку рекомендацію департаменту фінансів надала депутатська комісія міської ради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Як пояснила заступниця директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Ольга Горячка, до них звернулася податкова служба, яка виявила, що чинна ставка орендної плати не відповідає вимогам податкового кодексу.

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Нині орендарі сплачують 0,1% від нормативної грошової оцінки землі. Податкова наполягає, що ставка має бути не нижчою за земельний податок — 1%. Якщо зміни підтримають, ставка зросте у 10 разів.

Голова комісії Федір Панченко наголосив, що зміни не повинні призвести до ситуації, коли комунальні підприємства, зокрема парки чи зоопарк, будуть змушені сплачувати більше коштів до міського бюджету, а потім отримувати компенсацію з цього ж бюджету.

— Якщо ми говоримо про третіх осіб, які орендують території у парках, скверах чи зоопарку, — це одна історія. Але якщо через таке рішення наші комунальні підприємства почнуть просто переказувати кошти з бюджету до бюджету, то в цьому немає сенсу, — зазначив він.

У підсумку комісія рекомендувала департаменту фінансів підготувати проєкт рішення так, щоб нові ставки застосовувалися до приватних орендарів, але не призвели до додаткових витрат для комунальних підприємств.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада погодила подовження пільги на земельний податок для підприємств, які постраждали внаслідок війни. Хоч були різні пропозиції, депутати вирішили, що пільги діятимуть до кінця військового стану та ще 6 місяців після.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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