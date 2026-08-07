Через пошкоджене покриття на дитячому майданчику на Флотському бульварі діти ризикують впасти. Фото: МикВісті

На дитячому майданчику на Флотському бульварі у Миколаєві пошкодилося гумове покриття. Шматки стирчать біля гірки, каруселі та лавок, через що діти ризикують впасти та травмуватися.

З приводу цієї ситуації до «МикВісті» звернулися читачі.

У цілому на майданчику цілі конструкції, але є декілька пошкоджених місць, які небезпечні для дітей. Зокрема, це верхівки у «лабіринті» та гумове покриття.

— Діти бігають по майданчику від гойдалки до каруселі та можуть елементарно перечепитися через ці шматки. Це може закінчитися і розбитим носом. Тому прошу відремонтувати покриття, — розповіла Яна.

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

Також мами, які гуляли з найменшими дітьми, поділилися, що поруч з майданчиком була громадська вбиральня у підвалі. Зараз там зберігають дитячі машинки, проте можна було б використовувати приміщення як найпростіше укриття.

— Був колись туалет. Зробили б укриття. Тому що ми тут з дітьми, а укриття десь далеко. А там машинки зберігають, — розповіла одна з мам.

Дитячий майданчик перебуває на балансі КП «ДЄЗ Пілот». У коментарі «МикВісті» директор підприємства Ігор Головатий зазначив, що оновлювати кожен рік майданчики немає можливостей. Майданчик на Флотському бульварі ремонтували кілька років тому. Зараз його оновлення не включали у плани ремонту, проте на покриття звернуть увагу.

— На жаль, у нас не вистачає можливостей всі майданчики кожен рік ремонтувати. Але в першу чергу звернемо увагу на покриття: по-перше, дійсно, щоб там діти не чіплялись, по-друге, поки його небагато пошкоджено, краще полагодити зараз, ніж потім збирати по всьому БАМу. Тому звернемо увагу найближчим часом. Зараз ми з ліквідацією наслідків обстрілів розберемося і повернемося до майданчиків, — сказав Ігор Головатий.

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

На майданчику на Флотському бульварі пошкоджене покриття. Фото: МикВісті

Пошкоджені елементи на майданчику на Флотському бульварі. Фото: МикВісті

Пошкоджені елементи на майданчику на Флотському бульварі. Фото: МикВісті

Пошкоджені елементи на майданчику на Флотському бульварі. Фото: МикВісті

Пошкоджені елементи на майданчику на Флотському бульварі. Фото: МикВісті

Пошкоджені елементи на майданчику на Флотському бульварі. Фото: МикВісті

Нагадаємо, майже три місяці тому жителька Миколаєва звернулася до Contact Center при Миколаївській міськраді щодо стану майданчика по вулиці Океанівській, 32-36 у Корабельному районі. Вона зазначила, що так зване дитяче містечко залишається занедбаним вже давно. Сам майданчик, а також конструкції з мозаїкою потребували ремонту, а територія — прибирання: траву там не косили та не прибирали сміття.

КП «ДЄЗ Пілот» згодом оновило дитячий майданчик, але не конструкції з мозаїкою. У виконкомі повідомили, що їх поки не ремонтуватимуть, оскільки не можуть зберегти автентичність. А огорожу пропонують знести і встановити сучасну.

Згодом відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки».